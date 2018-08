El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, informó que, en el primer semestre del 2018, las exportaciones tradicionales sumaron un total de US$ 17,502 millones, creciendo 17.1% respecto al similar periodo del 2017 (US$ 14,947 millones).

Indicó que el crecimiento se debió a la mayor exportación minera (+18,6%), destacando los envíos de zinc (+33,1%) y de cobre (+23,3%). Además, se reportó un fuerte incremento de la exportación de hidrocarburos (+30,5%) por la mayor demanda de gas natural (+45,7%) y derivados de petróleo (+21,7%).

Respecto a las exportaciones peruanas no tradicionales, Valencia manifestó que estas crecieron 18.7% en el primer semestre del 2018, registrando US$ 6,385 millones y acumulando 23 meses de alza continua.

“Las exportaciones no tradicionales continuarán creciendo este año y esperamos alcanzar los US$ 14 mil millones para marcar un récord exportador. Asimismo, a nivel general, la expectativa es superar los US$ 50 mil millones en exportaciones para seguir consolidando al sector como motor de crecimiento y generación de empleo en el país”, sostuvo.

Los resultados se debieron gracias a exportaciones de pota, principal producto no tradicional del sector pesquero, que sumó US$ 403 millones (+57,1%) durante la primera mitad del año; envío de mangos (+35,7%), paltas (+13,9%), uvas (+30,7%), castañas (+71,8%), así como bienes del sector metalmecánico (+25,5%).