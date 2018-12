Mincetur: “El turismo receptivo crecería cerca de 10% en el 2019”

Este 2018, la meta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) es que la llegada de turistas internacionales supere los 4’400.000. Edgar Vásquez, quien asumió el cargo de titular de la cartera hace 21 días, menciona esto en conversación con El Comercio, y añade que en comercio exterior su despacho viene trabajando en las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la India, para lo cual se llevarán a cabo dos rondas más de discusiones en el 2019.

— Este Gobierno se planteó una meta ambiciosa de llegar a los siete millones de turistas en el 2021. ¿Cómo ve el avance en esa línea?

El turismo receptivo viene mostrando un crecimiento continuo durante los últimos años. El próximo año incluso esperamos que el arribo receptivo de turistas supere los 4’800.000 turistas. Eso significa tasas de crecimiento cercanas al 10% y generación de divisas por US$5.322 millones. Por supuesto que siempre es posible hacer más para viabilizar que el gran potencial que tiene el Perú en el turismo se manifieste con cifras más contundentes. Las cifras ya son importantes y no hay que minimizarlas.

— ¿Qué queda pendiente por hacer?

Creo que la infraestructura en general es un reto. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando de manera coordinada con el MTC, que es la autoridad competente. Desde el Mincetur queremos hacer un impulso, dar todo nuestro apoyo, porque si se mejora la conectividad interna e internacional, vamos a hacer viable que se aproveche nuestra oferta turística.

— Se ha propuesto que se construya un teleférico en la ciudadela de Machu Picchu, que ayude a mejorar el acceso a la atracción. Pero el futuro gobernador del Cusco señaló que no estaría a favor de esta propuesta, y en su lugar consideró que sería mejor habilitar funiculares o elevadores. ¿Cómo ve esta situación?

En este momento no podría decir si uno u otro proyecto es el mejor. Lo que tenemos que hacer es poner todo sobre la mesa, analizar los pros y los contras de cualquier alternativa y tomar la mejor decisión en aras de preservar los recursos a futuro. [...] Como nueva autoridad, voy a pedir que todas las propuestas sean presentadas y que en una conversación con las autoridades correspondientes [Ministerio de Cultura y gobierno regional] se tomen las mejores decisiones.

— Hubo mucho debate por las regulaciones que se planteaban para los alquileres de viviendas realizados a través de plataformas virtuales, como AirBnB. Se mencionó que se iba a crear una mesa para revisar el tema. ¿Cómo ha avanzado este análisis?

Creo que lo que debe primar finalmente es la posibilidad de dejar que los negocios fluyan pero, por supuesto, manteniendo la posibilidad de que se garanticen los niveles de calidad. Siguiendo esos principios, hay que ver cuál es la mejor forma de proceder. En algún caso puede ser no regular, y en otros puede ser algún tipo de regulación. En ese sentido, voy a iniciar una evaluación bastante técnica y detallada para ver cuáles son las mejores alternativas.

“El Perú ha mostrado una vez más la capacidad que ha tenido para resistir embates de distintas crisis internacionales (en un contexto de guerra comercial)”.



— En lo que respecta a comercio exterior, su antecesor, Rogers Valencia, proyectó que las exportaciones podrían superar este año los US$50.000 millones. A octubre, la cifra era de US$39.400 millones. ¿Cómo esperan cerrar el año?

Este definitivamente va a ser un año récord para las exportaciones peruanas. La cifra que prevemos es de US$48.600 millones, lo que significa un crecimiento de alrededor de 10% [respecto al 2017]. Además, este es un año de crecimiento homogéneo generalizado por el lado de las exportaciones tradicionales como de las exportaciones no tradicionales. Estas últimas también alcanzarán su récord histórico, pues cerrarán el año bordeando los US$13.600 millones.

— Sobre las exportaciones no tradicionales, ¿qué productos destacan?

Todos los componentes están creciendo de forma homogénea y esto apuntala a que este año tengamos cifras récord de algunos productos como la palta, con la cual deberíamos superar los US$1.000 millones en exportaciones. Este fruto se convertirá en el principal producto de la agroindustria peruana.

— Los envíos de cobre sufrieron una caída en octubre, en un contexto de guerra comercial.

Si bien los volúmenes de exportación se mantuvieron en crecimiento, la reducción de la cotización internacional del cobre [por las tensiones comerciales] generó que el valor de exportación se reduzca. [...] Eso ha tenido un efecto en las exportaciones totales.

“Los regímenes [laborales] como los de actividades de exportaciones han aportado a la economía peruana”.



— Haciendo un balance, ¿cómo ve el impacto de estos eventos comerciales en el país?

En el caso del Perú se ha concentrado específicamente en el rubro minero. El país ha demostrado una vez más la capacidad que ha tenido para resistir embates de distintas crisis internacionales, y eso se debe, por supuesto, a la solidez de la macroeconomía, pero desde la perspectiva de comercio internacional se debe a la alta integración global que tenemos: 19 acuerdos de libre comercio con 54 países en el mundo.

— En el Congreso existe una iniciativa que busca derogar el régimen laboral de la ley de promoción de exportación no tradicional. Si bien aún está en debate, algunos gremios, como la SNI, se han pronunciado en contra. ¿Cómo ve esta posible derogación?

Aquí creo que el debate se ha enfocado de manera incorrecta. Nosotros consideramos, de manera clara, que los regímenes [laborales] como los de actividades de exportaciones no tradicionales o agrarias han aportado a la economía peruana, al desarrollo y en particular a las exportaciones. Han sido regulaciones que han permitido generar una formalización importante en el empleo de los trabajadores del sector agroexportador y han tenido un impacto significativo en la salida del desempleo y la pobreza en varias regiones del país. Creo que el potencial para que este desarrollo siga expandiéndose todavía existe.

— La tercera ronda de negociaciones con la India se llevó a cabo este mes en Nueva Delhi. ¿Cómo se viene avanzando en este aspecto?

Se han cerrado algunos capítulos como los asuntos aduaneros [...] y ambos gobiernos tenemos el objetivo de cerrar lo más pronto posible [las negociaciones] para poder apuntalar que el Perú sea un socio estratégico de la India para América Latina.

— ¿Qué se está concretando durante las negociaciones?

Estamos negociando bienes, que es lo que usualmente les interesa a los empresarios, y también el comercio de servicios, donde la India es potencia y donde el Perú también tiene mucho potencial como ‘hub’ en la región para la exportación de servicios.

— ¿Se tendría alguna fecha esperada para que culminen las negociaciones entre ambos países?

No. Como negociadores de experiencia, nunca se pone una fecha de cierre a una negociación. Se cerrará cuando ambos países estemos cómodos con los resultados. Es un proceso que está abierto y la cuarta ronda será en marzo del 2019 en Lima. En esa línea, esperamos tener dos rondas más el 2019.

Lo importante es que los resultados sean balanceados en beneficio de ambas partes. Y cuando ese resultado se vea, ahí podremos anunciar un cierre.