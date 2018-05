Alonso Segura, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que con la entrega de facultades legislativas, el Ejecutivo podrá realizar una reforma que aumente la presión tributaría a 16,6% para el año 2021, representando un aumento de 3 puntos porcentuales.



Según refirió Segura, la presión tributaria del país mejoró en términos anualizados al primer trimestre del 2018 al situarse en 13,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Para el cierre del 2017, este indicador estuvo en 13,3%.



Transcurridos los tres primeros meses del año, se pudo observar una recuperación de los ingresos fiscales que avanzaron a 13% en términos reales. Según el reporte fiscal trimestral, esto se produjo por los mayores ingresos tributarios.



Frente a esto, el ex ministro de Economía calificó este avance de inercial, ya que con la mejora de la economía la recaudación subiría y ello impactaría en el nivel de presión tributaria.



“Esto [la presión tributaria] iba a subir de todas maneras. La presión cayó por el ajuste fiscal del anterior gobierno", explicó.



Ante esto, dijo que el fuerte impulso minero también sumará debido a que la recaudación de impuestos de estas empresas será buena. “Sin hacer nada en la economía, la presión tributaria crecerá hasta un punto este año”, anotó.



FACULTADES LEGISLATIVAS

Segura mencionó que la delegación de facultades legislativas permitirá elevar la presión tributaria en dos puntos adicionales, con lo cual se ubicaría en 15,6%.



“Las facultades legislativas le darán al Ejecutivo bastante marco de maniobra, pero el éxito en materia de tributación dependerá de las medidas que apliquen a través de decretos legislativos”.



“La meta de tres puntos es alcanzable. Hay medidas trabajadas desde hace 20 meses que realizamos antes salir del gobierno”, agregó.



Por último, el ex titular del MEF subrayó que de no aplicarse medidas no acertadas, se dificultaría la recaudación para el 2020 y 2021. “Si no llegamos a tres puntos más de presión tributaria podría afectar la trayectoria fiscal y se deberá hacer ajustes más agresivos”, culminó.