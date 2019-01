Sylvia Cáceres: “Hay una alta restricción para absorber nueva mano de obra”

Poco más de un mes después de asumir la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, la ministra Sylvia Cáceres asume el reto de impulsar las reformas laborales anunciadas por el Ejecutivo antes de terminar el 2018, dentro del plan de competitividad, y anuncia, en conversación con El Comercio, sus principales acciones para este año.

—La salida del ministro Christian Sánchez fue turbulenta y se dio en medio de discrepancias por la reforma laboral entre el entonces titular de la cartera y el gobierno. ¿Cómo recibió usted el ministerio? ¿Hay una transición o continuidad respecto a la gestión anterior?

Si la pregunta es si ha habido lugar para una transición institucionalmente hablando, sí. Las metas siguen siendo las mismas: reducir la informalidad y dar una oportunidad a nuestros jóvenes para que dejen de ser esa fuerza laboral que triplica el desempleo.

—¿Cómo se da el cambio institucional que menciona?

Dentro de los lineamientos de nuestra gestión, uno de nuestros grandes ejes tiene que ver con la aprobación de políticas y planes. Nuestro ministerio institucionalmente se ha ido empoderando y durante mi gestión quisiera que todavía logre un mayor posicionamiento. Entonces, es necesaria la aprobación de una política nacional de empleo con especial énfasis en el empleo juvenil, que es un reto fundamental. Otro gran eje tiene que ver con la inspección de trabajo.

—Las últimas cifras de INEI arrojan que en el 2018 la población con empleo adecuado disminuyó 0,5%. ¿Qué esperan para este año?

Hemos ido de 4.000 trabajadores formalizados en el 2016 a alrededor de 8.000 en el 2017, poco más de 12.000 en el 2018 y para este año, prevemos formalizar a alrededor de 50.000 trabajadores. Todo a partir de la innovación e introducción de nuevas tecnologías y de optimizar procesos en la inspección del trabajo; y en el marco del gran desafío de dotar de condiciones adecuadas a los jóvenes que se insertan en el mercado de trabajo. La adecuación laboral ahí es todo un reto.

—Recientemente el primer ministro César Villanueva dispuso que el Consejo Nacional de Trabajo revisara el incremento de la RMV. ¿Cómo avanzará este punto?

El 31 de enero se presentará el informe de la comisión de hasta dónde se pudo avanzar en este ámbito. Sé que hay alrededor de ocho puntos pendientes todavía de revisión para definir la fórmula de aumento de la RMV. Considero que a lo largo de este semestre tendremos noticias de si se ajustaron los criterios que acompañan a la aplicación de la fórmula.

—Uno de los grandes logros el año pasado fue la reactivación del CNT como espacio de diálogo tripartito. Pero algunos gremios que lo forman, como la CGTP, han salido a protestar por la reforma laboral en la que se estaría trabajando. ¿Cómo avanzan las discusiones en este espacio?

Yo afirmo categóricamente que no habrá recortes de derechos en el marco de la discusión del plan de competitividad, que es el que tiene un plazo de 180 días para ser discutido y aprobado. Lo central es que el gobierno está decidido a que las medidas específicas que van a formar parte del plan sean aprobadas consensuadamente en el CNT y, en ese marco, vuelvo a enfatizar, el gobierno no ha previsto el recorte de derechos laborales.

—En CADE el presidente Vizcarra señaló que hay un alto costo laboral no salarial que afecta a las empresas peruanas. El ex ministro Sánchez dijo que no consideraba que esto era así. ¿Usted considera que sí es una traba para la formalización?

Lo que existe es una alta restricción del mercado de trabajo para absorber la mano de obra que año a año se incorpora a la dinámica económica. Ese es el foco y el énfasis del trabajo de los actores sociales y el mío particular en el plan. Creo que en una responsabilidad como la que tengo, uno tiene que identificar cuáles son sus prioridades y la nuestra claramente está en revertir la situación de informalidad que afecta a millones de peruanos. Si entramos a la discusión de la regulación, será para determinar en dónde están presentes los cuellos de botella, que no permiten que eso sea posible.

— El ministro Carlos Oliva dijo este jueves que se ha reunido con usted para identificar los problemas por resolver en materia laboral. ¿Cómo ha sido esta reunión?

Lo que hemos conversado con el ministro Oliva es cómo revertir el nivel de informalidad de los trabajadores. Hemos discutido una metodología; estamos trabajando muy de la mano para que el diálogo sea fructífero.

—¿La rigidez del sistema laboral y los sobrecostos laborales serán abordados en la reforma?

Son temas que, sin duda, van a formar parte del debate. Pero quiero enfatizar que el debate basado en evidencia va a dar lugar a la toma de decisiones consensuadas. Este consenso formará parte del plan. Aquello que no logre consenso a ese nivel puede formar parte del plan siempre que no recorte derechos laborales. Este será el filtro.