La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció que se encuentra evaluando la aplicación de nuevos impuestos a las ganancias obtenidas por criptomonedas y a los servicios de entrega rápida con envíos menores a US$ 200.

Durante la Tercera Conferencia Técnica de la Red de Organizaciones Tributarias (NTO), realizada en Panamá, el superintendente de la Sunat, Víctor Mejía, indicó que se viene evaluando la posibilidad de incorporar las ganancias obtenidas por criptomonedas dentro del Impuesto a la Renta, mediante un nuevo supuesto normativo para Rentas de Capital.

De igual forma, se analiza la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los envíos de entrega rápida y servicios postales por montos menores a US$ 200, con un mecanismo simplificado de declaración y pago desde el exterior.

Estas medidas se sumarían a la reciente implementación de impuestos a las plataformas digitales extranjeras y a las apuestas deportivas en línea. Según Mejía, para el presente año se espera recaudar más de US$ 200 millones por estos conceptos, con US$ 180 millones provenientes del IGV aplicable a servicios digitales y la importación de intangibles, y US$ 21 millones por el Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia, así como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de dichas operaciones.

El funcionario recordó que, a la fecha, 63 empresas extranjeras que prestan servicios digitales a personas naturales se han inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para declarar y pagar el IGV en el país. Asimismo, tres de las cuatro principales plataformas extranjeras autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para ofrecer apuestas en línea ya han cumplido con inscribirse en el sistema tributario peruano.

Asimismo, se han establecido normativas para que tanto las empresas locales como las extranjeras, autorizadas a operar juegos y apuestas deportivas en línea, cumplan con declarar y abonar el 12% del impuesto especial aplicable a estas actividades, además del ISC fijado en 0.03%.

Sunat ha implementado un mecanismo de recaudación simplificado para que las plataformas digitales extranjeras puedan declarar y pagar sus obligaciones tributarias en dólares americanos. En caso de que las empresas no se registren, se contempla un mecanismo residual de retención a través del sistema financiero.