En el mismo día que ocurrió el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, región La Libertad, el Ministerio del Interior sindicó al recluso Jimmy Larry Bazán Valderrama, cabecilla de la banda ‘Los Compadres’, como el presunto autor intelectual del ataque y de enviar mensajes amenazantes a una fiscal que investiga a dicha organización criminal. Incluso, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez , anunció la captura de dos personas vinculadas al ataque . Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró apresurado señalar a los presuntos autores del atentado.

¿Quién es Jimmy Bazán Valderrama, alias 'Pequeño'?

Larry Bazán Valderrama, alias ‘Pequeño’ o ‘Chato Jimmy’, cuenta con antecedentes penales y policiales. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa le dictó, en julio del 2012, prisión preventiva por nueve meses por presuntamente haber participado como cómplice en el robo con subsecuente de muerte del empresario minero Víctor Rivasplata Díaz. Él fue identificado por el amigo del empresario, Segundo Rosas Quiroz, quien viajaba con él en el vehículo cuando fueron interceptados por los ‘marcas’. Además, a fines de octubre del 2021, se le dictó 18 meses de prisión preventiva y se ordenó su captura a nivel nacional por su presunta participación, en calidad de cómplice primario, en el homicidio de Aldy Donald Alvarado Velarde, ocurrido el 18 de mayo de 2020 en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Jimmy Bazán Valderrama, sindicado como cabecilla de la banda Los Compadres, fue acusado de participar en un crimen. (Foto: Ministerio Público) / MPFN

Luego, en junio del 2022, la Policía capturó a ‘Pequeño’ y a otro grupo de sujetos durante un operativo ejecutado en distintos puntos de la ciudad norteña y que contó con la participación de personal de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima y de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

El Poder Judicial dictó, a mediados de julio del 2022, 36 meses de prisión preventiva contra Bazán Valderrama y Herry Alexis Rojas Ruiz (a) ‘Gemelo’; Herry Enrique Rojas Ruiz (a) ‘Hermano de Gemelo’; Meyner Faustino León Cabos (a) ‘Fresa’; Carlos Martín Pajuelo Reyna (a) ‘Pantera’; y Junior Alexander Rodríguez Olivares (a) ‘Gordo Junior’. Todos ellos son sindicados de ser integrantes de la banda ‘Los Compadres’. A ‘Pequeño también se le imputa ser cabecilla de la organización criminal denominada ‘La Jauría Nueva Generación’.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad acusó a los mencionados sujetos de presuntamente estar inmersos en los delitos de sicariato agravado, tentativa de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Por otra parte, las autoridades acusaron a Carmen Elizabeth Acosta Díaz, pareja de Bazán Valderrama, de proporcionarle a él las armas con las que cometía sus delitos. Las investigaciones determinaron que la mujer obtuvo dos armas de fuego y gestionó las respectivas licencias para portarlas. Sin embargo, durante el operativo en el que fue capturado ‘Pequeño’ y otros integrantes de la banda ‘Los Compadres’, se le halló una de las pistolas. Por ese motivo, se le dictó 9 meses de prisión preventiva a Acosta Díaz.

Lo que se le imputa a alias ‘Pequeño’

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria, confirmó que el sospechoso del ataque contra la sede del Ministerio Público es Jimmy Larry Bazán Valderrama, cabecilla de ‘Los Compadres’, banda que se dedica a la extorsión y al secuestro en el norte del país.

El oficial PNP detalló que dicho sujeto fue recluido en el penal El Milagro de Trujillo, pero luego fue transferido a la cárcel de Huacariz, en Cajamarca, debido a que continuaba con sus presuntas actividades delictivas. Tras el reciente atentado, las autoridades allanaron su celda y hallaron un celular, el cual será analizado, ya que también es acusado de enviar mensajes amenazantes a la fiscal que investiga a la banda ‘Los Compadres’. Ahora se encuentra recluido en el penal de Challapalca.

“Hace un tiempo (Jimmy Bazán) fue retirado del penal de Trujillo y derivado al penal de Cajamarca precisamente por sus vinculaciones con estas organizaciones criminales. Hoy la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad determinó su vinculación a las amenazas a una fiscal de Trujillo, motivo por el cual se allanó su celda en Cajamarca, encontrando en uno de los sanitarios el celular escondido al igual que dos cargadores y dos baterías, así como anotaciones de teléfonos que estarían vinculados a extorsiones y amenazas”, señaló el oficial PNP.

Jimmy Bazán Valderrama fue trasladado al penal de Challapalca tras atentado a sede fiscal de Trujillo.

“Casi en paralelo a la explosión comenzaron las amenazas insistentes a la fiscal de Trujillo vinculada a una investigación en la cual está la organización criminal de esta persona y que buscaría intimidad a la representante del Ministerio Público”, agregó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que el ataque a la sede del Ministerio Público fue para amedrentar el trabajo de la fiscal, quien sustentará, en los próximos días, un pedido de ampliación de prisión preventiva contra los miembrs de la banda ‘Los Compadres’.

Ministro del Interior anuncia captura de dos personas vinculadas al atentado contra sede fiscal

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, afirmó que se han capturado a dos personas que estarían vinculadas al atentado cometido contra la sede fiscal en Trujillo y que sus identidades serían dadas a conocer en las próximas horas.

En breves declaraciones a la prensa, el titular del Mininter señaló que los dos detenidos serían quienes se encargaron de trasladar la dinamita usada en el ataque al inmueble.

“Se ha capturado en la ciudad de Trujillo a los vinculados al atentado sufrido por la Fiscalía ayer, en las próximas horas se va a develar sus identidades. Hemos capturado a las dos personas que condujeron los vehículos y que transportaron la dinamita. Hemos capturado también a quienes están involucrados en entregar la dinamita y el armamento, es un ciudadano venezolano y su pareja, y es el que suministra de todo este material a las organizaciones criminales en Trujillo”, manifestó Santiváñez en diálogo con la prensa.

El último lunes, tras la realización del Consejo de Estado Regional en La Libertad, el integrante del Gabinete Ministerial señaló que Jimmy Bazán Valderrama sería el autor intelectual del ataque con dinamita al local del Ministerio Público, pues aseguró que él se atribuyó el hecho a través de un mensaje amenazante. Incluso, indicó que él estaría detrás de las amenazas contra una fiscal que investiga a la banda ‘Los Compadres’.

A través de un comunicado, el Mininter detalló que la Región Policial de La Libertad capturó a cinco personas vinculadas al atentado contra la sede del Ministerio Público.

Fiscal de la Nación cuestiona que se revele identidad de presunto responsable del ataque

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó que se sindique a un presunto responsable del atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo o se revele su identidad cuando recién se está iniciando la investigación del caso. Advirtió que eso podría contaminar la indagación, ya que esta es reservada.

Además, la magistrada cuestionó que las autoridades del Ejecutivo hayan señalado el nombre de la fiscal a la que habría estado dirigido el ataque y que viene recibiendo amenazas hace un tiempo, ya que eso podría poner en peligro a la representante del Ministerio Público.

“Debemos ser más responsables con la información que aún todavía tiene carácter reservado porque estamos iniciando una investigación. No se puede estar revelando datos precisos de ningún extremo de la investigación. Hay que ser más responsables, no puedo contestar ello. Además que no es el caso que está bajo nuestra competencia, hay que ser muy cuidadosos para no entorpecer, contaminar o hacer fracasar la estrategia de investigación, que es reservada”, expresó Espinoza.

“No voy a negar ni a confirmar, pero también hay que ser muy cuidadosos y responsables, no se puede dar ningún nombre, eso, eventualmente, podría poner en peligro a algún fiscal que tal vez no sea el amenazado y se está dando un nombre falso, hay que tener mucho cuidado”, agregó.

En otro momento, Delia Espinoza también hizo hincapié en que la labor de los militares no es abocarse a la seguridad interna y que es necesaria una norma para definir qué acciones puede desarrollar en las calles. Esto en el contexto de que se incrementará la presencia de soldados en las calles de Trujillo.

“Las Fuerzas Armadas tienen una función específica que la Constitución establece y no es de la seguridad interna. Si no hay una norma que establezca qué acciones pueden desplegar los militares en las calles, solamente será una presencia simbólica”, expresó.

Los atentados con artefactos explosivos siguen en La Libertad pese a despliegue policial y militar

A los extorsionadores muy poco les importó la presencia de ministros de Estado en Trujillo o que se haya anunciado que se intensificarán las medidas de seguridad tras el ataque a la sede fiscal de La Libertad, ya que perpetraron otro atentado en la localidad norteña. El ataque ocurrió la tarde del último lunes, 20 de enero, en una vivienda de la cuadra 4 de la calle 12 de Noviembre, en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo.

Otro ataque sucedió la madrugada de este martes en los exteriores de una vivienda situada en la cuadra dos del pasaje Chan Chan, en la urbanización El Cortijo, en Trujillo. Los sujetos detonaron dinamita en la puerta del inmueble, causando solo daños materiales. La propietaria del inmueble es una comerciante que trabaja en el mercado mayorista y que, según relato, no había recibido amenazas. Remarcó que sus familiares resultaron ilesos debido a que se encontraban durmiendo en el segundo y tercer piso.

En la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), un local de venta de comida fue atacado con explosivos alrededor de las 6:30 a.m., dejando gravemente heridos a un joven y a dos mujeres, así como daños materiales en el frontis del restaurante. Inmuebles aledaños también resultaron afectados por la onda expansiva.

El gimnasio Metal Gym, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Túpac Amaru, en la urbanización Primavera (Trujillo), suspendió la atención al público tras ser víctima de un atentado el último domingo en la noche.

También se reportó, este martes, una balacera cerca del centro comercial Real Plaza durante el intento de robo de una camioneta. Se capturó a un sospechoso.

Ciudadanos no perciben un mayor despliegue policial y militar en Trujillo

Un hecho que llamó la atención de transeúntes, vecinos y periodistas es que la sede del Ministerio Público que fue víctima del atentado no lució en las primeras horas de este martes un gran resguardo policial como se esperaba tras lo ocurrido el último lunes en la madrugada.

Las imágenes de televisión mostraron que solo un vehículo policial vigilaba el local de la Fiscalía, ubicada en el cruce de la calle Alcides Carrión y Jesús de Nazareth. Hasta el momento se mantiene la restricción del tránsito peatonal por esa zona, ya que se ha cercado el perímetro, pero se permite la circulación de vehículos por la pista.

Otro punto que hicieron notar los ciudadanos es que esperaban que el atentado marcara un antes y un después en el tema de la seguridad en Trujillo, pero perciben que todo sigue igual, incluso aseguraron que no ha tenido mayor impacto el estado de emergencia aplicado desde febrero del 2024. Enfatizaron que no ha habido un mayor despliegue policial y militar, pese a que el Gobierno había anunciado que las Fuerzas Armadas y la PNP tomarían el control de la ciudad.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, había anunciado que se duplicará la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos miembros de las Fuerzas Especiales, en la ciudad de Trujillo. Entre las acciones que realizará el personal militar se incluyen patrullajes a pie, patrullajes motorizados, operativos conjuntos y la protección de activos críticos nacionales.

El titular del sector Defensa también precisó que la actuación de las Fuerzas Armadas se circunscribe a brindar apoyo militar a la Policía Nacional, que dirige las operaciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana.

Gobierno no descarta aplicar el toque de queda en Trujillo

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que no se descarta aplicar el toque de queda en Trujillo tras el último atentado contra una sede fiscal, pero remarcó que la iniciativa deberá planteada y fundamentada por la Policía o las Fuerzas Armadas. Sin embargo, remarcó que por el momento no se va a tomar esa medida. Actualmente, la ciudad norteña se encuentra en estado de emergencia.

“No descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria y para esto escucharemos a las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas. Y si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento, esa medida no se va a adoptar”, señaló el titular de la PCM en conferencia de prensa, el último lunes.

Ministerio de Defensa anunció que se duplicará la cantidad de militares en las calles de Trujillo. (Foto: Mindef)

Además, informó que, en coordinación con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se trasladará al penal de Challapalca a los criminales que estarían cometiendo actos delictivos desde las cárceles. “Nadie va a utilizar un penal del Perú como una guarida para seguir cometiendo sus crímenes”, remarcó.

Adrianzén indicó que, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se empadronará a las familias cuyos inmuebles han sido afectados por la onda expansiva del explosivo lanzado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, a fin de entregarles un bono.

“Ingenieros del sector Vivienda verificarán los inmuebles para establecer los daños sufridos y ayudar mediante bonos a las familias afectadas”, agregó.