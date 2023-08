Tres viviendas ubicadas en la cuadra 2 del jirón Cárcamo, en el Cercado de Lima, fueron afectados por un incendio de código 2. El siniestro se reportó el domingo, 20 de agosto, a las 8:21 de la noche.

Según el comandante de los Bomberos, Jorge Canales, se dispuso 10 unidades para controlar las llamas que alcanzaron cables de un poste de luz cercano. Agregó que no se reportaron personas heridas, pero dos adultos mayores fueron afectados emocionalmente.

Reveló que se vieron obligados a bajar las llaves de energía para continuar con sus labores, pero algunos predios aún tenían el servicio. Tras ello, pidieron a la empresa que verifiquen la existencia de conexiones clandestinas.

“No sabemos con exactitud de dónde probablemente sean instalaciones no declaradas o que sean instalaciones clandestinas que están propiciando que haya energía todavía y usted sabe que el agua con la corriente no va. Entonces ante esta situación nos hemos replegado y estamos esperando que las empresas eléctricas hagan su trabajo para poder continuar”, manifestó Canales a RPP Noticias.