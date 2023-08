Luego que el coronel PNP Daniel Jares, jefe de la Diprove, anuncie la captura de una presunta banda de extorsionadores “Los Coyotes de San Miguel”, el alcalde Eduardo Bless salió a desmentir lo sucedido e negó que el serenazgo del distrito esté conformado por delincuentes.

“Eso es totalmente falso, no hay banda criminal, no hay crimen organizado. Como ha dicho el coronel Jares al manifestar ligeramente que en San Miguel hay una banda criminal llamada ‘Los Coyotes de San Miguel. Eso es falso”, dijo el burgomaestre a América Noticias.

“Es personal que trabaja en la municipalidad que lamentablemente esta moto que han encontrado que entre comillas es robada, fue producto de una persecución de un raquetero que se dio a la fuga y la dejó tirada. El error de este muchacho fue no declarar la moto ante la Dipincri”, agregó.

Además, pidió a las autoridades correspondientes investigar a fondo el caso. Asimismo, pidió al coronel PNP Daniel Jares que se rectifique sobre la presunta usurpación de funciones o la existencia de una banda criminal dentro del serenazgo del distrito.

“Yo desmiento el hecho. Ha sido una ligereza del coronel Jares en denunciar la gran captura en San Miguel de ‘Los Coyotes’. No sé cómo han denominado como ‘Los Coyotes de San Miguel’ si estos chicos no tienen antecedentes penales ni nada. Espero que la Policía Nacional, el director de la Policía y el Ministro del Interior investiguen este hecho como corresponde y no se trate de manera injusta a un accionar de la Policía Nacional y el serenazgo, que trabajan en conjunto en San Miguel desde hace mucho tiempo. Lamento este acto ligero del coronel. Espero que se rectifique porque no hay usurpación de funciones, no hay crimen organizado y menos banda criminal”, indicó.

Por otro lado, mencionó que los acusados, identificados como Brian Rojas Bravo, Neil Rojas Bravo y Jesús Campuzano Lobón, fueron separados de sus cargos mientras duren las investigaciones.

Asimismo, reveló que los chalecos de la PNP hallados en un auto pertenecen a Campuzo Lobón ya que ha trabajado años atrás en la Dipincri. Y resaltó que es mentira que los haya usado para cometer extorsiones.

Agregó que mandará una carta notarial al coronel Jares para que se rectifique. Y, de ser verdad el hecho, deberá sustentar que los detenidos pertenecen a una banda criminal. También indicó que administrativamente investigará al funcionario que no reportó la moto robada y Campuzo por quedarse con los chalecos de la PNP.