El presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó este sábado a la población evitar aglomerarse en los diversos mercados del país, ya que si esto continúa los esfuerzos del Gobierno implementados para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) no van a lograr su objetivo.

“Las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarlo, no podemos seguir teniendo ese tipo de aglomeraciones, si no cambiamos ello no vamos a lograr el objetivo”, aseveró durante una conferencia de prensa desde el Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador de Ate.

En esa línea, el mandatario pidió el apoyo de todos los peruanos para cumplir las dos semanas restantes de aislamiento social obligatorio.

“Sabemos que estar seis semanas con este aislamiento domiciliario es difícil, pero el esfuerzo que vamos a hacer, hagámoslo, pero que valga la pena. De qué valdrían seis semanas de aislamiento en nuestras casas si finalmente por unos cuantos irresponsables no logramos nuestro objetivo. Tenemos la seguridad que lo podemos lograr, pero para ello queremos contar con su apoyo”, indicó.

Por otro lado, el presidente Vizcarra ratificó su confianza a los peruanos e indicó que el Perú siempre ha sabido afrontar con entereza los grandes retos que ha tenido en la historia.

“Nos quedan solamente dos semanas más hasta el día 26 de abril para esta cuarentena, este estado de emergencia, donde tenemos que ya tener una curva en decrecimiento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y el objetivo se va a lograr si todos colaboramos. La vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento, depende de nosotros. Seamos solidarios, cambiemos nuestros hábitos”, manifestó.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

Martín Vizcarra informo que se hicieron 45 mil pruebas de coronavirus

