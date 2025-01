Esta medida afecta a varios países y surge dentro del contexto de un reajuste en la política exterior de Estados Unidos, en la que se cuestionan los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico en la región. Esta suspensión del financiamiento tendrá un plazo de 90 días, tiempo en el cual el gobierno de Estados Unidos buscará revisar, reevaluar y reorientar su ayuda exterior.

“En consonancia con la orden ejecutiva del presidente Trump para revaluar y realinear la ayuda exterior de Estados Unidos, el secretario Rubio ha puesto pausa a la totalidad de la asistencia exterior estadounidense financiada por el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), o a través de estos, con el objeto de llevar a cabo una revisión. Está iniciando una revisión de todos los programas de asistencia exterior para asegurar que sean eficientes y congruentes con la política exterior estadounidense en el marco de la agenda de prioridad de Estados Unidos “America First””, indicó en un comunicado el Departamento de Estado.

Cabe mencionar que la asistencia brindada por USAID al Perú, además de la lucha contra las drogas, también contempla diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente.

“El presidente Trump indicó claramente que Estados Unidos ya no va a repartir dinero a ciegas sin una contrapartida para el pueblo estadounidense. Revisar y realinear la asistencia exterior en nombre de los contribuyentes que trabajan arduamente no solo es lo correcto, sino que es un imperativo moral. (...). El Departamento y USAID toman muy en serio su papel de administradores del dinero de los contribuyentes. La implementación de esta orden ejecutiva y la dirección del Secretario contribuyen a esa misión”, agrega el escrito.

Canciller peruano se pronuncia

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Shialer, confirmó que la administración del presidente Donald Trump decidió suspender la ayuda en los programas gestionados por USAID. Señaló que el Perú esperaba recibir aproximadamente 630 millones de dólares hasta el 2030 como parte de estos programas.

Si bien la entrega de estos fondos ha quedado detenida hasta que culmine el proceso de revisión, Shialer afirmó que es “poco probable” que se retire por completo el financiamiento otorgado por los Estados Unidos. Lo que sí habría, sostuvo, sería un reajuste en diversas materias.

“Creo que es poco probable que haya una retracción, pero sí, seguramente, una reconducción, una reorientación. Estoy absolutamente convencido de que la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, aseveró.

No obstante, resaltó que sí podría haber impactos en áreas como salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras. El canciller precisó que Estados Unidos ejecuta los fondos USAID a través de 60 organizaciones no gubernamentales.

USAID y el Perú

Perú y Estados Unidos firmaron en 1981, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, un convenio bilateral histórico para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la producción de cultivos ilícitos, sobre todo el de hoja de coca. Este acuerdo marcó un punto de partida en la cooperación entre ambos países para combatir dicho problema que ya para entonces tenía implicaciones globales.

El convenio se centró en la erradicación de cultivos ilegales, la interdicción de drogas y el desarrollo de alternativas económicas para las comunidades afectadas. De acuerdo con datos de la Cancillería, la asistencia de Estados Unidos ha contribuido a la reducción del narcotráfico en el Perú entre los años 1995 y 2000. Las hectáreas de hoja de coca en Perú disminuyeron de 115 mil 34 mil, lo cual fue atribuido en parte a la cooperación entre ambos países.

Análisis de la medida

Pedro Yaranga, analista en materia de seguridad, detalló que lo que pasa es que Estados Unidos ha revisado la política de USAID para la lucha contra las drogas y ha visto que en el caso peruano no hay buenos resultados. Es decir, señaló que ha notado que no se viene utilizando adecuadamente el apoyo económico proveniente del país norteamericano. Por ello, se iniciará un proceso de evaluación que durará un periodo de 90 días.

“El apoyo para la lucha contra las drogas en el Perú es parte de una política de USAID desde el año 1981. Esta suspensión también tiene que ver que en la Dirandro de la PNP hay una serie de problemas, pues sus tres pilares prácticamente han sido desarticulados, entre ellos los equipos de élite Orión y Escorpión”, comentó a El Comercio.

Yaranga mencionó que un ejemplo de este retroceso en la erradicación de cultivos ilícitos es lo que sucede en San Martin, donde en los últimos 10 años se ha retomado la producción de hojas de coca, especialmente en Tocache y Tarapoto. “Eso significa que no se ha hecho el seguimiento ni se ha sensibilizado adecuadamente a la oblación de la zona. El desarrollo alternativo seguramente no tiene efectividad frente al cultivo de la coca”, dijo.

El experto precisó que la ayuda proporcionada a través de USAID consistía en presupuesto, especialistas, capacitación a miembros a grupos especializados de la PNP, el apoyo con cerca de 15 o 16 helicópteros, apoyo con tecnología de punta. En ese sentido, resaltó que lo que actualmente hace falta es mayor capacitación a la policía, así como mejorar sus laboratorios y los del Ministerio Público.

“No creo que Estados nidos quite del todo el apoyo que nos da, seguro se reanudará, pero probablemente va a imponer sus nuevas formas de evaluación sobre los resultados y también sobre las personas que manejan el presupuesto”. Yaranga agregó que hace unas semanas, el Reino Unido retiró el financiamiento que le brindaba al Perú para combatir la misma problemática. La razón, dijo Yaranga, es la falta de resultados concretos.

En tanto, Hugo de Zela, exembajador del Perú en Estados Unidos, explicó que la ideología del nuevo gobierno estadounidense tiene líneas de acción muy claras. A partir de esto es que se ha tomado esta medida. Sin embargo, preciso que lo que se llevará a cabo será una evaluación de la cooperación exterior de Estados Unidos. No se trata de una decisión definitiva.

“Los criterios para este proceso van a ser las políticas del presidente Trump en lo que respecta a los principales temas que en Estados Unidos va a querer impulsar con su cooperación”, acotó.

De Zela detalló que se puede adelantar, por los discursos del presidente Trump y otros altos funcionarios, un cambio de prioridades. Por ejemplo, los temas que tengan que ver con salud reproductiva, derechos humanos, medio ambiente van a tener menor prioridad en esta administración. Por otro lado, temas como la lucha contra el narcotráfico y otros relacionados a la seguridad van a continuar siendo de primera prioridad para los Estados Unidos.

“La sensación que me da es que esta cooperación par dichos temas (lucha contra el narcotráfico) van a mantenerse. El tipo de cooperación que recibimos, no solo de Estados Unidos sino también de otros países, ha cambio de naturaleza. Hoy, el Perú no solo es receptor de cooperación técnica sino también emisor de cooperación, por tanto la estructura cambia”, manifestó.

Esperar y ajustar estrategias

Para De Zela, lo prudente ahora para el Perú es esperar a que concluya esta evaluación de 90 días y ver donde se va a orientar la cooperación norteamericana. Recién ahí el país deberá tomar decisiones, viendo si seguiremos contando con el mismo nivel de cooperación o si tendremos que absorber y asumir la cooperación si esta se elimina.

Por otro lado, el experto dijo que el problema de la lucha contra las dogas es bastante complejo e involucra a tres tipos de países: productores, de tránsito y consumidores. En ese sentido, consideró que no se puede pretender resolver el problema atacando solo a un tipo de país. Sostuvo que tiene que haber una cooperación internacional para luchar conjuntamente contra las drogas ilícitas.

“Lo que puede haber es un cambio, tal vez, de énfasis en alguna de las formas de lucha. Lo que estoy seguro de que no va a ocurrir es que Estados Unidos se retraiga por completo del tema de lucha contra las drogas porque es algo que afecta a la población de ese país y por consiguiente es un tema de interés”, afirmó.

Por último, el exembajador opinó que hay que reconocer que el Perú y otros países involucrados en el tema del tráfico de drogas no han sido todo lo eficientes que deberían haber sido. Por ello, dijo que es evidente entonces una evaluación y a partir de ahí ver qué medida se toma, para luego procurar ser más eficientes y por lo menos disminuir la problemática.