Capturan a 13 presuntos integrantes de organización criminal en Madre de Dios.
Capturan a 13 presuntos integrantes de organización criminal en Madre de Dios.
Por Redacción EC

Trece presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Guardianes de la Pampa’ fueron capturados en flagrancia durante una operación en la región Madre de Dios, en la que participó el sector Defensa a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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