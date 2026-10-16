Trece presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Guardianes de la Pampa’ fueron capturados en flagrancia durante una operación en la región Madre de Dios, en la que participó el sector Defensa a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La intervención permitió incautar dos fusiles R15, cinco pistolas, 17 cacerinas abastecidas, 319 municiones, cinco camionetas, ocho celulares, equipos de comunicación, más de S/ 7550 en efectivo y otros bienes de interés para las investigaciones.

La organización criminal es investigada por su presunta vinculación con delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego en Madre de Dios.

La operación se ejecutó mediante el despliegue helitransportado de personal militar de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú. Está acción se realizó en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional, como la Digimin, Dirandro y Divreint, y el Ministerio Público.

Los detenidos y el material incautado fueron trasladados a las instalaciones de la Dirandro, donde continuarán las diligencias correspondientes bajo la conducción de las autoridades competentes.

“Este es un resultado importante que demuestra el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Nuestra presencia en Madre de Dios responde a un compromiso con la población para devolverle espacios seguros, fortalecer el principio de autoridad y proteger a las familias que merecen vivir en paz”, señaló el comandante de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, general del Ejército, Víctor Cotrina.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta intervención evidencia la importancia de las capacidades militares de despliegue, movilidad y apoyo operacional para fortalecer la respuesta articulada del Estado frente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y tranquilidad de las poblaciones amazónicas.