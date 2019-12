“Eres solo dos años mayor que yo, querida, ¿Dónde has estado toda mi vida?”. Christopher Plummer sostenía la estatuilla como quien abraza a su primer amor. Frente a él, el público del Teatro Kodak de Los Angeles -integrado también por Kenneth Branagh, Nick Nolte, Max Von Sydow o Jonah Hill, sus competidores aquella noche del 26 de febrero del 2012- sonreía y aplaudía con complicidad.

“Tengo una confesión que hacer: desde que salí por primera vez del vientre de mi madre tuve ensayado mi discurso de agradecimiento a la Academia. Ha pasado mucho tiempo. Misericordiosamente para ustedes, lo he olvidado”. Aunque el discurso continuó –e incluyó a su esposa Elaine, de quien dijo que “se merece el Nobel de la Paz por venir a rescatarme todos los días de mi vida”- la ovación no se hizo esperar.

“Eres solo dos años mayor que yo, querida, ¿Dónde has estado toda mi vida?”, bromea Christopher Plummer al recibir su primer Oscar por Mejor actor de reparto por su rol en "Beginners". (Foto: Reuters)

Finalmente, después de una carrera de casi 60 años, Plummer obtenía un Oscar, convirtiéndose en el actor de mayor edad en recibir uno: tenía 82 años cuando obtuvo el premio a Mejor Actor Secundario por su actuación en “Beginners”. ¿Su personaje? Un viudo octogenario que declara su homosexualidad y empieza a disfrutarla, durante la última etapa de su vida. Su sensible interpretación no solo le haría ganador del premio de la Academia, sino de otros importantes galardones, como el Globo de Oro, el Bafta, el Screen Actors Guild o el National Board of Review.

Poco después, el 2017, batió otro récord, cuando a los 88 años pasó a la historia como el actor de mayor edad en haber sido nominado, gracias a su interpretación del multimillonario Jean Paul Getty en el filme “All the Money in the World”. Esta performance fue una absoluta sorpresa, pues el papel había sido encarnado, inicialmente, por Kevin Spacey. Sin embargo, tras las denuncias por acoso sexual, todas sus escenas fueron eliminadas y se llamó a Plummer para reemplazarlo. Un trabajo que a cualquier otro histrión le hubiera costado meses de preparación, al actor nacido en Toronto, Canadá, el 13 de diciembre de 1929, le tomó solo 9 días, pues el estreno de la película estaba impostergablemente programado para 6 semanas después. Tras reunirse con Ridley Scott, el director, y leer el guion, aceptó darle vida al tacaño multimillonario que se negó a pagar el rescate por el secuestro de su nieto.

La nominación que antes se voceaba para Spacey, fue una realidad para un actor que, al borde de los 90 años, demostraba mantener el ritmo, la motivación, la sensibilidad y la agilidad mental necesaria para seguir actuando. Aunque para muchos, aún hoy, 54 años después, sigue siendo el entrañable coronel Von Trapp de “La novicia rebelde”, este grandioso y multifacético actor ha sido mucho más que eso. Y a diferencia de otros de su generación, como Gene Hackman o Sean Connery, ya retirados, sigue siéndolo. Y haciéndolo.

De los alpes al imperio incaico

Cuando en 1947 fallecía en Estados Unidos el barón Georg Ludwig von Trapp, héroe alemán de la Primera Guerra Mundial que había logrado escapar de la Alemania nazi junto a sus siete hijos y la institutriz de la que se había enamorado para formar con ellos un conjunto musical, un joven canadiense de 18 años que quería ser pianista, probablemente veía la noticia de reojo en algún diario. Probablemente no. Pero de ningún modo podría haber imaginado que, menos de 20 años después, la personificación de von Trapp pondría su nombre en la historia del cine gracias a una película que no pasará nunca de moda: “The Sound of Music”, conocida aquí como “La novicia rebelde”. Pero no podría haber predicho semejante destino no solo por no dominar el oráculo, sino porque en aquellos años su amistad con el pianista Oscar Peterson –también canadiense y apenas cuatro años mayor que él- indicaba que su vocación estaría más en el jazz o el piano clásico que en las pantallas.

A inicios de los años 50 empezaron sus coqueteos con el teatro, a la par que realiza sus primeras apariciones televisivas. Recién en 1958, bajo las órdenes de Sidney Lumet, debuta en Stage Struck, la historia de una joven que llega a Nueva York decidida a convertirse en estrella teatral, casi un calco de su propia historia. Henry Fonda y Susan Strasberg eran los protagonistas. A partir de allí comenzó una carrera que, aunque no disfrutó del estrellato juvenil de otros nombres que crecieron paralelamente al suyo, supo llegar a su madurez e ir mejorando con el tiempo. “Wind Across the Everglades” (1958) le daría su primer protagónico, interpretando a un ornitólogo que lucha contra cazadores furtivos. Luego llegarían La caída del imperio romano (1964), la ya mencionada “The Sound of Music” (1965), “La noche de los generales” (1967), en la que personifica al mariscal Rommel, y la aún sorprendente “The Royal Hunt of the Sun”, en la que se transforma en Atahualpa. A esta lista inicial se sumarían otros títulos importantes como “Waterloo” (1970), “El hombre que quiso ser rey” (1975), “Murder by Decree” (1979), “Dragnet” (1987), “Dolores Claiborne” (1994), “12 monos” (1995), “The Insider” (1999), “Alexander” (2004), “Inside Man” (2006), “Up” o “The Last Station” (2009), películas que han demostrado que año tras año, década tras década y en dos siglos distintos, el talento de Christopher Plummer no tiene límites. A pesar de que suma 90 años desde el 13 de diciembre, provoca detener el tiempo para que su presencia dure mucho más.

Christopher Plummer (centro) junto con los actores Jamie Lee Curtis, Don Johnson y Michael Shannon en una escena de la nueva película de Rian Johnson "Knives Out." (Foto: Lionsgate)

Por estos días, coincidiendo con la llegada de su novena década, estrena "Entre navajas y secretos" ("Knives Out"), un filme con aroma a novela de Agatha Christie que ha merecido 3 nominaciones a los Globos de Oro entre las que, por esta vez, no se encuentra su nombre. Acompañado de un elenco bastante llamativo, que incluye a Toni Colette, Ana de Armas, Don Johnson, Jamie Lee Curtis o Michael Shannon, interpreta a Harlan Thrombey, un escritor de novelas de misterio que es hallado muerto tras celebrar su cumpleaños 85. Los desesperados intentos por resolver el crimen serán la delicia de los amantes del misterio.

Fiel a su estilo, este actor que consideraba a su fallecido colega Jason Robards entre sus mejores compañeros de bebida, que se arrepintió de rechazar el papel de Gandalf en “El señor de los anillos” y que ha dicho que “el diablo es más interesante que Dios”, en referencia a su predilección por los villanos sobre los héroes en su lista de personajes, sigue trabajando y prepara nuevos proyectos para el 2020 con un objetivo claro. “Demasiadas personas en el mundo no están contentas con su suerte. Y luego se retiran y se convierten en vegetales –ha dicho Plummer-. Creo que la jubilación en cualquier profesión es la muerte, así que estoy decidido a seguir luchando.”

10 filmes imperdibles de Christopher Plummer

1. “All the Money in the World” (2017) - Ridley Scott

Con escaso tiempo para preparar su personaje, tras la abrupta salida de Kevin Spacey del proyecto, Plummer logra darle vida a un hombre tan complejo como el millonario Jean Paul Getty, un tipo tan usurero y tan gélido que fue capaz de especular con el rescate de su nieto lo mismo que con sus negocios en la convulsionada Italia de los años 70. Fue nominado al Oscar, al Globo de Oro, al Bafta, entre otros premios.

2. “Remember” (2015) - Atom Egoyan

Aunque no se suele destacar esta película entre lo mejor de su filmografía, es de sus papeles más recomendables. Dos ancianos judíos se hacen amigos en un asilo y uno le encarga al otro que vaya en búsqueda del criminal nazi que los aterrorizó en Auschwitz, 60 años atrás, con resultados insospechados y dramáticos. Egoyan nos regaló un emotivo e inolvidable mano a mano entre Plummer y Martin Landau. También aparece Bruno Ganz.

3. “Beginners” (2010) - Mike Mills

Tras quedar viudo, un anciano decide confesarle su homosexualidad a su familia y vivirla a plenitud, enfrentando cualquier crítica. Con un delicado sentido del humor y la sensibilidad precisa para darle forma adecuada al personaje, Plummer convierte el recuerdo de este padre en la mente de su hijo en un subibaja emocional capaz de ponernos nostálgicos y, al mismo tiempo, eufóricos. El Oscar fue solo uno de los muchos premios que mereció su actuación.

4. “Up” (2009) - Pete Docter y Bob Peterson

No solo ha destacado como actor real, sino también en la animación. Pocos han sabido reconocer a Plummer en Charles F. Muntz Jr, el antiguo explorador convertido en villano, antagonista del cascarrabias Carl Fredricksen. Inspirado en personajes tan diversos como Ernest Hemingway, Howard Hugues o Percy Fawcett, la intuición interpretativa del actor canadiense le dio la forma final al personaje.

5. “The Last Station” (2008) - Michael Hoffman

Uno de las grandes interpretaciones de su carrera la realiza en este filme, en el que se convierte en el escritor ruso Leon Tolstoi. Comparte sus últimos años al lado de su esposa, Sofia (Helen Mirren), pero un drástico cambio en su estilo de vida, que implica cambiar la riqueza por austeridad, remece también su matrimonio. Plummer y Mirren fueron nominados al Oscar por su gran trabajo en este filme.

6. “The Insider” (1999) - Michael Mann

Antes de terminar el siglo, construyó otro de sus personajes más recordados: el legendario periodista de CBS Mike Wallace –quien aún vivía cuando se filmó la película-, sumergido en una intriga de secretos y artimañas que involucran a una de las grandes tabacaleras y a un informante secreto, capaz de revelar incómodas verdades. Un papel con mucho nervio. Compartió créditos con Al Pacino y Russel Crowe.

7. “Escarlata y Negro” (1983) - Jerry London

Es la historia de monseñor Hugh O'Flaherty, un sacerdote que salvó a miles de judíos y prisioneros de guerra aliados durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar del constante asedio de los nazis. O'Flaherty es encarnado por Gregory Peck, mientras que Plummer interpreta a su antagonista, el malvado coronel de la SS Herbert Kappler, jefe de la policía alemana en Roma. Es una historia que vale la pena conocer. También actúan John Gielgud y Raf Vallone.

8. “Asesinato por decreto” (1979) - Bob Clark

Sherlock Holmes investiga los asesinatos de Jack El Destripador y descubre una conspiración para encubrir al verdadero criminal. Ver a Plummer como Holmes y a James Mason como John Watson es la oportunidad perfecta para encontrarles nuevos matices a estos clásicos personajes. También es posible apreciar el trabajo de otros nombres ilustres, como David Hemmings, John Gielgud, Anthony Quayle o Donald Sutherland.

9. “El hombre que sería rey” (1975) - John Huston

Basada en un cuento homónimo de Rudyard Kipling, le dio a Plummer la precisa oportunidad de interpretar al también autor de “El libro de la selva”. Cuenta la historia de dos oficiales británicos que, hacia 1880, se comprometen ante el mismo Kipling a conquistar la legendaria tierra de Kafiristán, cerca de la India. Innumerables peripecias, fabulosas aventuras y un sorprendente final esperan a los protagonistas, interpretados por Sean Connery y Michael Caine.

10. “The Royal Hunt of the Sun” (1969) - Irving Lerner

Lerner, quien había sido editor de filmes como Espartaco, se propuso el ambicioso proyecto de recrear la llegada de Francisco Pizarro al Perú y la captura y muerte de Atahualpa. Aunque contó con recursos limitados, las interpretaciones de Robert Shaw (Pizarro), Nigel Davenport (Hernando de Soto) y Christopher Plummer, como un peculiar Atahualpa, le dan dignidad e intensas escenas a una película casi olvidada y con una puesta en escena más bien teatral.

