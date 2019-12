Netflix acaba de realizar uno de los comerciales más insólitos relacionados a sus series originales. El portal digital unió a los actores del Álvaro Morte (El Profesor de “La casa de papel”) y Ryan Reynolds (Deadpool, Green Lantern) en divertido comercial.

La pieza publicitaria de Netflix es parte de la promoción de la nueva cinta de Ryan Reynolds, “6 Underground”. En imágenes se puede ver a Ryan Reynolds llamando al profesor para pedirle “prestado” parte de su equipo para una misión especial.

Reynolds pide a Denver y Tokio, mientras que el Profesor, desea a 4 y 7. Ryan le recrimina: “¡Ah! Y, ¿por qué no de una vez a 2 y 5? Como no están haciendo nada...”.

La publicación tiene más de 600 mil reproducciones en el canal oficial de YouTube de Netflix en España.

Sinopsis de “6 Underground”

¿Cuál es la mejor parte de estar muerto? No se trata de escapar de tu jefe, de tu ex, de borrar tu historial criminal. La mejor parte de estar muerto es la libertad. Poder acabar con gente mala de verdad, sin tener que responder ante nadie. Liderados por el enigmático Uno (Ryan Reynolds), seis individuos de distintas partes del mundo han sido elegidos no solo por su habilidad, sino por su deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. Este equipo de justicieros, que han fingido su muerte, se dedican a desmantelar organizaciones criminales. Y es que, a pesar de estar muertos, harán historia. Esta película que dirige Michael Bay está basada en una idea original de los guionistas de las dos películas de Deadpool.