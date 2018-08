John Travolta y Olivia Newton-John participaron, junto a otros actores del elenco de "Grease", de una proyección especial de la cinta en el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills. El evento fue organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para conmemorar los 40 años de estreno del estreno del musical.

Las estrellas que le dieron vida a Danny Zuko (John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John) estuvieron acompañadas de Randal Kleiser, el director de "Grease", y los actores Didi Conn (Frenchy) y Barry Pearl (Doody).

"Hicimos algo que nos cambió la vida, y en la premiere nos dio la sensación de que la energía estaba ahí, tuvimos una recepción muy buena. Me siento afortunada de haber formado parte de esa película y de haber trabajado junto a John (Travolta), de quien me considero su amiga desde entonces", contó Olivia Newton-John a la revista "People".

"Cuando compartes un éxito tan meteórico como este, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece", manifestó Travolta sobre la relación de amistad que ha mantenido durante todo este tiempo con su compañera. Además, resaltó que "Grease" fue un proyecto que "inspiró a las personas a ser intérpretes".

Durante el evento por los 40 años de "Grease", Travolta y Newton- John accedieron a realizar algunos de los pasos de baile del filme. A una reportera de "E! News" hasta la dieron una lección gratuita:

John Travolta y Olivia Newton-John celebran los 40 años de Grease. (Fuente: Y ouTube)

La proyección de "Grease" por los 40 años también incluyó un conversatorio con su elenco y director que fue moderado por el presentador de TV Mario López.

En la charla, Olivia Newton- John reveló que no estaba interesada en aceptar el rol de Sandy, porque había tenido una mala experiencia previa haciendo musicales y estaba decidida a dedicarse a su carrera como cantante. Sin embargo, el estudio envió a John Travolta a convencerla. "¿Quién le puede decir no a ese hermoso chico que entró con sus ojos azules y me habló de manera tan dulce?", relató.

Olivia Newton- John y John Travolta hablan de "Grease". (Fuente: YouTube)

UN HITO DEL CINE MUSICAL

Adaptada de un exitoso musical de Broadway sobre los amores entre liceales en la década de 1950, "Grease", que en el mercado hispano se lanzó también como "Vaselina" o "Brillantina", se rodó en dos meses en Los Ángeles con un costo de 6 millones de dólares y, como tantas películas que ingresan en los anales, inicialmente fue menospreciada por la crítica.

Pero la cinta ha cosechado casi 400 millones de dólares en salas y ostentó el título de la comedia musical filmada con los mayores ingresos de todos los tiempos hasta la salida de "Mamma Mia!" treinta años después.

Cuando Randal Kleiser eligió a su pareja protagonista, John Travolta ya había rodado "Fiebre de sábado por la noche", que aún no se había estrenado, y era más bien conocido por ser el protagonista de un sitcom de ABC, "Welcome Back, Kotter".

Por su parte, la anglo-australiana Olivia Newton-John ya era una superestrella de la música pop.

"John y yo queríamos a Olivia, pero ella dudaba porque ya había filmado una película de ciencia ficción que no había funcionado bien en Inglaterra" y, a los casi 30 años, "pensó que era demasiado vieja para interpretar" a la novia de Travolta, cinco años más joven, recordó Randal Kleiser en una reciente entrevista.

(Fuente: El Comercio/ EFE)