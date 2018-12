Ángela Ponce es la representante de España en el Miss Universo 2018 y su participación en el certamen de belleza ha dado la vuelta al mundo por tratarse de la primera vez que una mujer transexual compite por la corona.

Nacida el 18 de enero de 1991 en el pueblo de Pilas, Sevilla (España), la modelo fue bautizada como Ángel Mario Ponce Camacho. Sin embargo, a los 16 años comenzó con su tratamiento hormonal para cambiar de sexo y a los 24 se sometió a una vaginoplastía.

UN CARACTER A PRUEBA DE BALAS

Ángela Ponce recuerda que desde muy niña supo que era diferente, y aunque precisamente eso la hizo ser rechazada por algunos, siempre tuvo el temple suficiente para saber que podría superar la adversidad.

"Nunca me pegaron cuando estaba en la escuela. Pero sí he sido el mariquita de la clase y me han dado de lado muchas veces... Yo decía para mis adentros: 'Algún día me verás y dirás ¡Guau!'", recordó en una entrevista.

El apoyo de sus padres también fue fundamental. Aunque creció en "una familia con mucho amor y mucho respeto", no tenía muchos referentes y fue a los 13 años que un documental en TV le permitió entender que había un nombre para lo que estaba sintiendo, y así fue educándose a sí misma y a su entorno.

"Mis padres nunca tuvieron que ir al colegio para que nada cambiara, no, fui yo", dijo Ponce, quien contó que se reunía aparte con cada nuevo profesor y le decía: "Aunque en la lista ponga que yo soy (el rey) Felipe VI, a mí llámame Angela".

EL CUERPO NO LA DEFINE

Ángela Ponce comentó en una entrevista que le realizaron hace algún tiempo que decidió someterse a una operación de reasignación de sexo "para eliminar lo que para mí era una carga y un trauma". "Fue una decisión personal y no era esencial para ser mujer (…) La única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer", indicó.

"Siempre digo: tener una vagina no me transformó en una mujer. Soy una mujer, ya antes de nacer, porque mi identidad está aquí (en la cabeza)", añadió en diálogo con la agencia AFP.

"No estoy de acuerdo con la expresión 'nací en un cuerpo equivocado'. Es cierto que tuve la necesidad de operarme. Pero hay mucha gente que no quiere o no puede permitirse esa cirugía y ellos no sienten que vivan en un cuerpo equivocado (...) A mí no me molesta que me digan transexual. Porque yo soy mujer, pero una mujer transgénero. Me ponga como me ponga, nunca voy a tener ovarios. ¿Por qué me voy a avergonzar de formar parte de la diversidad del mundo, si eso es lo que nos enriquece?", declaró a la web de Hoy en España.

EL MUNDO DE LA MODA

Ángela Ponce se inició en las pasarelas de Andalucía a los 10 años. Según declaró al diario "El País", terminó sus estudios de Informática, pero nunca ejerció. También estudió peluquería y trabajó como profesora de educación inicial.

En 2015 ganó el Miss Cádiz, y poco tiempo después se mudó a Madrid, en busca de su sueño de iniciar una carrera como modelo. Paralelamente, empezó a colaborar con la Fundación Daniela, la cual brinda ayuda a niños y adolescentes transexuales y transgénero y a sus familias.

Ese mismo año, Ángela Ponce compitió en el Miss España Mundo, pero no logró ganar pues los organizadores del certamen de belleza vetaron su participación aludiendo a su identidad sexual ya que no había nacido mujer, requisito señalado en las reglas del concurso.

A inicios del 2018, Ángela Ponce decidió postular al Miss Universo España, que se realizó en junio pasado, ya que este certamen sí admite a mujeres transexuales desde hace algunos años, y fue elegida como ganadora, lo que le dio la posibilidad de participar en el Miss Universo 2018.

DATOS:

- El certamen del Miss Universo permite la participación de mujeres transexuales y transgénero desde 2013, luego de que Jenna Talackova fuera expulsada del Miss Universo Canadá al trascender la noticia sobre su transexualidad. Hasta aquel año, en este concurso de belleza solo eran aceptadas representantes que "nacieron naturalmente mujeres".

- Debido a la gestión de diferentes ONG las semanas siguientes a la expulsión de Talackova de la competencia, los organizadores cambiaron su decisión y admitieron a la modelo como representante de la ciudad de Vancouver, debiendo también cambiar sus estrictos estatutos.