Los surcoreanos de BTS fueron incluidos entre los nominados a los próximos iHeartRadio Music Awards a llevarse a cabo este domingo 11 de marzo. Las votaciones por redes sociales en las categorías para las cuales se encuentran en carrera, ya dieron inicio a través de redes sociales y 'ARMY', seguidores de 'Bangtan' vienen formando parte de las tendencias mundiales desde entonces.

BTS se encuentra nominado a dos categorías de los premios iHeartRadio 2018, la primera de estas es la de Mejor fanaticada, en la que compiten con agrupaciones de fans como las 'Beliebers' de Justin Bieber, 'Selenators' de Selena Gomez, 'Camilizers' de Camila Cabello, 'Lovatics' de Demi Lovato y 'EXO-L', los fans de las también superestrellas de K-Pop, EXO.

La segunda nominación para BTS es para el premio Mejor boyband, categoría en la que compiten con otros grupos de chicos como The Vamps, AJR y los populares latinos de CNCO. El evento será en The Forum de Los Ángeles y, según Naver, los surcoreanos fueron invitados, pero aun no se confirma aparición suya.

Además de las votaciones ya iniciadas mediante redes, el día del evento se realizarán dos más en vivo para las categorías de Mejor actuación y Mejor vestidos, cuyos resultados serán anunciados inmediatamente después del evento central. La ceremonia será transmitida en vivo en Estados Unidos por TBS, TNT y TruTV a las 8 p.m. (hora Perú), y también a través de la app de iHeartRadio.

BTS daría buena competencia tras el precedente que sentaron al ganar en la categoría Top artista en redes sociales en los Billboard Music Awards del año pasado. Los surcoreanos se hicieron además de una nueva legión de admiradores tras su recordada participación en los American Music Awards 2017, y las invitaciones que recibieron a los programas de Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel y James Corden.