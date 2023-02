Por el vestuario y peinado, parecía quinceañera. La rosa de fantasía, púrpura y casi en la coronilla, completa el atuendo. Pero Mayella Lloclla no está en una fiesta, sino en el estudio del ahora desaparecido programa “La Súper Movida”. Quince años después, cuando le mostramos las imágenes, ella deja salir un gesto de sorpresa y se tapa un poco cara, mientras que el séquito que la resguarda se acerca y comprueba el cambio; pues la Mayella que habla hoy con El Comercio es muy distinta. Con un estilo que revalora los tejidos andinos, combinándolos con piezas de estilo occidental, la actriz controla cada parte de su camino, desde el cómo se ve hasta cómo suena. Y esto último, ahora más que nunca.

“Siempre cuando me preguntaban qué voy a ser de grande, en el colegio, los tíos, la familia; yo decía ‘voy a ser cantante de ópera’”, nos cuenta. En ese entonces, eso era una manera de distanciarse del trabajo de su hermana Pamela, hoy actriz y profesora de teatro, pues Mayella también quería actuar. Hubo mucho de verdad en ambos deseos, pero el de la música entró en suspenso cuando protagonizó “Dina Páucar: la lucha por un sueño” (2004). Desde entonces, ha estado en sets y sobre las tablas, pero sin olvidar su primer sueño.

“Como el río” es una cumbia de toques amazónicos, muy rítmica como dicta el género, pero con toques de tristeza. “Sí, tiene algo de añoranza. Habla un poco de las nuevas oportunidades”, nos dice. Si bien la canción fue escrita por Juan Carlos Fernández, responsable de las pegajosas canciones de la serie “Al fondo hay sitio”, se basa en textos donde cantante volcó sus sentimientos, sus experiencias. Por iniciativa propia, ella cuenta el vínculo de la letra con su vida familiar. “Rompimos, cada uno siguió sus propios caminos, pero después de seis años volvimos y ahora estamos juntos, con nuestro hijo”, nos dice. Luego habla del videoclip, grabado en el río Momón de Iquitos, un reto logístico, pues el río siempre hace lo que quiere, pero ella lo cuenta con el alivio del sobreviviente de las grandes pruebas. Parece feliz y se lo decimos.

“Me vas a hacer llorar”, dice entre risas. “Siempre he sido muy agradecida con todo lo que me pasa. Salió la canción y lo primero que hice es arrodillarme y agradecer a la vida”. Aquí su voz, cadenciosa en toda la entrevista, cambia, se pone aguda, luego un poco grave, y aguda de nuevo. Y entonces, el río. “Todo lo que uno se propone yo siempre agradezco. ‘Gracias, Dios’. Porque es un crecimiento profesional que tengo que saber reconocer, que no solamente soy yo, sino que la gente que me rodea, la bonita vibra. Este un ha sido un mes muy bonito, un mes que estoy experimentando esto nuevo para mí”, dice. El caudal se detiene, pero no su fuerza.