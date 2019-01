Apenas hace tres días, las redes sociales se remecieron con el anuncio de una noticia: Shawn Mendes confirmó su primer concierto en Lima. Se realizará el 14 de diciembre en el Jockey Club. Y aunque la estrella canadiense suma numerosos fanáticos, muchos se deben preguntar ¿quién es este cantante de apenas 20 años que ostenta dos nominaciones al Grammy y cuyos videoclips superan los 100 millones de visitas?

Shawn Mendes es un músico originario de Canadá, que hasta el 2013 era un simple desconocido. Su vida dio un giro cuando en el 2013 decidió crear una cuenta en Vine (aplicación que en la actualidad ya no existe) donde publicó videos interpretando sus temas favoritos. Todos tenían una duración máxima de 7 segundos, tal y como la aplicación lo permitía.



Su habilidad en las cuerdas y la versatilidad de su interpretación de géneros musicales lo llevaron lejos. Un año después de su primer video en la plataforma, Mendes consiguió un contrato discográfico para trabajar en su álbum debut. Hasta el momento, el artista ha publicado tres discos de estudio: "Handwritten" (2015), "Illuminate" (2016) y "Shawn Mendes" (2018). También ha logrado diversos reconocimientos, dos de ellos –los más importantes– son sus nominaciones a los Grammy 2019 por Mejor Álbum Pop y Canción del Año ("In My Blood").



CONFESIONES DE UN ÍDOLO

Con la fama tocando la puerta del cantante, era de esperarse que en los últimos años un ola de inseguridades comenzara a aparecer en la carrera del joven.



Desde hace más de cinco años, el intérprete acapara titulares que cuestionan su sexualidad. "Me gustaría decir que no me importa, pero eso no es cierto. En el fondo de mi corazón siento que necesito que me vean con alguien [con una chica] en público, para demostrarle a la gente que no soy homosexual. Aunque en mi corazón sé que [sentir eso] no es algo malo. Todavía hay una parte de mí que lo piensa. Y odio ese lado de mí", confesó en una reciente entrevista con la revista "Rolling Stone".



El artista asegura que por más de que intente, no puede dejar que este tipo de comentarios le hiervan la sangre. "Ustedes son tan afortunados que en realidad no sea homosexual y esté sintiendo miedo de salir del clóset. Esto es algo que mata a la gente, es un tema sensible. ¿Te gustan mis canciones? Bueno, ¿a quién le debería importar si soy gay?", le refutó a un seguidor.

Mendes también ha aceptado abiertamente que consume marihuana para "poder inspirarse musicalmente". "Me encanta. Esto no es algo que escribiría en Twitter, pero me hace bien. Cuando lo hago, puedo tocar la guitarra por más de siete horas", admitió.

