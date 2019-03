BTS: agencia musical aumenta sus ganancias tras el éxito del grupo en el 2018

BTS es uno de los grupos de K-pop más exitosos del momento y no solo lo demuestra en sus presentaciones sobre el escenario, sino en las cifras registradas en su agencia musical, BigHit Entertainment. El grupo surcoreano logró batir el récord de ganancias de la empresa hasta en 132% en comparación con el año pasado.

► Los Simpson incluyen a BTS en uno de sus capítulos | VIDEO

► Club de fans de BTS, ARMY, se consagra en los iHeartRadio Music Awards 2019|VIDEO



De acuerdo a la auditoría realizada por la agencia de BTS, su año fiscal 2018 registró ingresos totales por 214.2 billones de won (190 millones de dólares), teniendo 64.1 billones de won (57 millones de dólares) como ganancias operativas y 50.2 billones de won (44 millones de dólares) de beneficios netos.

Estas cifras representan un aumento del 132% en las ventas totales; del 97% en las ganancias operativas; y del 105% en las ganancias netas. De esta manera, BTS logró que BigHit Entertainment alcanzara el año de mayor rendimiento desde su creación en 2005.

Como se recuerda, los álbumes "Love Yourself: Tear" y "Love Yourself: Answer" de BTS vendieron en el 2018 aproximadamente 4,05 millones y 5,15 millones de copias, respectivamente. Esto, sumado a la gira "Love Yourself", que reunió a más de 810 mil fans, incrementó los ingresos de la agencia musical en diversos campos.