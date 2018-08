Madonna cumple 60 años: las 10 mejores canciones de la "reina del pop"

1. "LIKE A PRAYER"

Madonna inició su carrera como compositora de sus propias canciones en su cuarto álbum "Like a Prayer" (1989), de donde se desprende el tema del mismo nombre que lidera este ránking. El fallecido Prince, gran referencia de la artista, la acompañó en buena parte de la producción. El resultado, un hit pop, con elementos de góspel, y una lírica espiritual y controvertida. "Like a Prayer" es una declaración de amor a Dios, con insinuaciones sexuales, como en la frase “Me pongo de rodillas / Quiero llevarte ahí / En la medianoche / Puedo sentir tu poder”. Si la letra dejaba dudas, el video llegaba para despejarlas, y muestra a Madonna besando a un santo negro, mientras se denuncia la supremacía blanca y el racismo policial en EE.UU. El lanzamiento de este single le costó un millonario contrato con Pepsi, quien canceló un spot con el tema y la imagen de la cantante debido a la controversia. Madonna ha sabido reivindicar ese tema y tras cantarlo en su tour "Blond Ambition", lo rescató para promocionar su disco "American Life" en (2003). Su presentación en el Super Bowl del 2012 solo demostró que "Like a Prayer" es el tema más completo de su carrera.



2. "HUNG UP"

Tras el fracaso comercial y en la crítica de su álbum político "American Life" (2003), Madonna decide recuperar terreno y utilizar la tan mentada reinvención a su favor. "Hung Up", del álbum "Confessions on a Dance Floor" (2005), es una canción redonda por donde se quiera ver. La "reina del pop" recurre a "Gimme Gimme! Gimme! (A Man After Midight)" del mítico grupo sueco ABBA para hacer una revisión de la música disco muy a su estilo. Lo que crea es un hit bailable y vanguardista, con un sonido atemporal y contagioso. A este, Madonna lo acompañó con videoclip inspirado en John Travolta y sus pasos de baile en "Saturday Night Fever" (1977) y "Grease" (1978). Madonna había revivido dignamente la música disco y a ABBA, todo antes de Meryl Streep y "Mamma Mia!" (2008).



3. "VOGUE"

"Strike a pose" dice Madonna recitando uno de sus más iluminados temas de su discografía. "Vogue" (1990), aparecido en el álbum "I'm Breathless", es una oda a la lujuria, al glamour y al espectáculo. Fue inicialmente un sencillo que iba a ser utilizado en un lado B, pero el potencial propio del tema logró que se convirtiera en el single promocional del disco. Unánime es la conexión de "Vogue" con el espíritu festivo y subversivo del movimiento LGTBI, que lo ha convertido en un himno. El videoclip en blanco y negro dirigido por David Fincher y la estrambótica coreografía es otro gran acierto de la rubia.



4. "MUSIC"

Antes de Lady Gaga, Kesha y Miley Cyrus, Madonna ya coqueteaba con la estética country. "Music" es la canción que convirtió a la "reina del pop" en vaquera, pero que a diferencia del sonido sureño, mezclaba el electro, el pop y el rock en un coctel bailable con efectos vocales. Recordada es la frase "Hey Mister D.J. / Put a record on / I want to dance with my baby" que por el año 2000 daba inicio a cualquier fiesta. Icónico también es el videoclip en el que aparece el personaje de Ali G, y Madonna va un club de desnudistas a las que sube a un auto dorado. "Music" es el tema que acercó a un gran público joven que medianamente conocía a la artista.



5. "MATERIAL GIRL"

Si hay alguien a quien Madonna podría imitar con respeto sería a Marilyn Monroe. "Su sexualidad era algo con lo que todos estaban obsesionados, y con la que me puedo identificar. Y había ciertas cosas sobre su vulnerabilidad de las que siento curiosidad y me atraen", dijo en su momento sobre la fallecida actriz. La escena de la película "Los caballeros las prefieren rubias" es una excusa para retratar la historia de "La dama y el vagabundo" en una versión pop. ¿De verdad las mujeres solo desean caros obsequios? Madonna hace una crítica al clasismo y termina diciendo que nada de eso la impresiona: otro sarcástico juego que le hace al estrellato. Madonna diría después que se arrepintió de grabar "Material Girl" (1985) pues la prensa empezó a llamarla "la chica material", un apodo con el que no se siente muy a gusto.



6. "LIKE A VIRGIN"

Provocativa. Así se podría definir "Like a Virgin" (1984) en una palabra. Si necesitáramos más, diríamos que es glamorosa, sexual y adictiva. Madonna juega a ser una mujer que se convierte en inmaculada por el amor de un hombre, al que se entregará en cuerpo y alma. Por supuesto, entre insinuaciones, Madonna despertaba la polémica de grupos conservadores que señalaban que promovía el sexo antes del matrimonio. Y sí, Madonna lo hizo en los 80, vestida de novia, rugia por un poco de amor. Ha sido una de las canciones más versionadas de la artista, y su influencia incluso ha llegado al cine en películas como "Moulin Rouge!", "Bridget Jones: The Edge of Reason", y "Reservoir Dogs", donde Tarantino crea un diálogo entre los personajes que debaten sobre de qué se trata “Like a Virgin”. Hay que verlo.



7."RAY OF LIGHT"

Tras alumbrar a Lourdes León, su primera hija, Madonna abrazó la espiritualidad en "Ray of Light" (1998), y también da a luz un acercamiento a géneros hasta el momento imposibles para la artista: trip hop, techno, house, drum and bass y música clásica. La temática oriental está presente en el tema, el álbum y su estética, debido a su conversión al rito judío de la Cábala, donde llegó a ser bautizada como Esther. A "Ray of Ligth" (que en principio duraba cerca de 10 minutos) lo acompañó un premiado video, donde Madonna aparecía en medio de un caos de imágenes sobre el mundo y la naturaleza. Un choque de trenes espectacular que fue aclamado por la crítica. Como dato adicional, la portada del sencillo y del disco "Ray of Light" son fotografías del peruano Mario Testino.



8. "LA ISLA BONITA"

Madonna podría ser considerada la primera diva del pop en atreverse al crossover, o al menos lo hizo tímidamente en "La Isla Bonita" (1987), uno de los temas en spanglish más recordados de los últimos tiempos. Cómo no pegarse a la pronunciación de Madonna, en frases como "te dijo ‘te amo'", "cómo puede ser verdad" o "San Pedro", quizá lo más cantado en esta parte del mundo. Se dice que Michael Jackson rechazó la melodía en una primera escucha, y Madonna más interesada en llegar al público latino tomó la versión para crearle una letra junto a Patrick Leonard. En el video, la rubia interpreta a dos personajes: una joven que aparece rezando ante un altar y con un rosario en las manos, y una bailarina de flamenco. Por muchos años, los seguidores de la cantante se han preguntado dónde queda el famoso San Pedro que se menciona en la canción. Madonna ha sido enfática: "No sé dónde está San Pedro. En esa época yo no era una persona que fuera de vacaciones a islas hermosas. Pude haber estado camino al estudio (de grabación) y haber visto una rampa de salida para San Pedro", sostuvo.



9. "PAPA DON’T PREACH"

La historia de una joven que quiere contarle a su padre que está embarazada y por ello lo ha decepcionado, se convirtió en un hit ochentero. "Papa Don’t Preach" (1986) es una llamada a la rebeldía en clave pop, pero el mensaje se convirtió en bandera para los antiabortistas que decían que Madonna se había "transformado" en provida. Lo cierto es que ella quería criticar el paternalismo, y a la sociedad machista de esa época que utilizaba los medios para decirte qué hacer con tu cuerpo. La canción también causó su primer conflicto con la Iglesia católica, ya que Madonna se la dedicó al Papa Juan Pablo II, y este instó a sus seguidores italianos a boicotear sus conciertos durante su gira en 1987.



10. "HOLIDAY"

El primer éxito en los charts de Madonna tenía que ser bailable. "Holiday" es el tercer sencillo de su disco debut homónimo, producida por la ex pareja de la cantante, John "Jellybean" Benítez. La canción no es tan elaborada y es repetitiva hasta que se te queda el estribillo en la cabeza, sin embargo, sin muchas pretenciones, logró conquistar a la crítica musical y fue uno de los temas más bailados a inicios de los años 80. "Holiday", según ha contado la propia Madonna, es una de sus canciones favoritas de su discografía, y la ha tocado en casi todas sus giras.