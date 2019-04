YouTube: BTS estrena el video de la coreografía de "Boy With Luv" | VIDEO

Continuando con el éxito de su reciente álbum "Map Of The Soul: Persona", BTS compartió con sus seguidores el video de práctica de la coreografía del tema principal del disco, "Boy With Luv"; el mismo con el que colabora con la cantante estadounidense Halsey.

► BTS, Ozuna y Ariana Grande en la lista de los más influyentes de la revista “Time”

► BTS marca un nuevo récord con 5,000 millones de oyentes en Spotify | FOTOS



Con más de 182 millones de reproducciones en YouTube, "Boy With Luv" es el videoclip de BTS que ha logrado convertirse en el video musical de mayor cantidad de reproducciones en sus primeras 24 horas.

► Mira aquí la coreografía de "Boy With Luv":

El video de práctica ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube a tan solo pocas horas de su publicación.

Como se recuerda, BTS se presentó recientemente en el programa de televisión estadounidense "Saturday Night Live" (SNL) en una actuación que emocionó a sus seguidores, presentando sus éxitos "Boy With Luv" y "Mic Drop".

Además, el grupo de K-pop está nominado a Top Dúo/Grupo y a Top Social Artist en los Billboard 2019.