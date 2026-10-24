“Dragon Ball Super: Beerus”, el anime con el que Toei Animation rehace uno de los arcos más recordados de la franquicia creada por Akira Toriyama, ya mostró en pantalla el emocionante primer enfrentamiento entre Goku y Beerus. Y ahora, en el tercer episodio de la serie, se espera que la acción se traslade a la Tierra. Pero, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver este capítulo de la producción en Crunchyroll? Pues, te invito a conocer la respuesta en las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en el episodio 2 de la ficción, Beerus despierta, viaja con Whis al planeta de King Kai y enfrenta a Goku, que prueba sus tres fases de Super Saiyan sin hacerle daño.

Entonces, Beerus lo derrota con un toque en la frente y parte hacia la Tierra, donde espera reunirse con Vegeta.

Es importante recordar que, en la historia original, aquel encuentro ocurre en el cumpleaños de Bulma en un crucero. Por lo tanto, la adaptación volvería a tomar este escenario como parte clave del relato.

Antes de continuar, mira el opening de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este capítulo del anime se estrena el domingo 25 de octubre del 2026, bajo el título “The God of Destruction Heads to Earth” (en español: “El Dios de la Destrucción se dirige a la Tierra”).

De esta manera, la producción respeta el calendario de emisión semanal que la ha caracterizado desde su debut.

Vegeta, el Príncipe de los Saiyajin, gritando enfurecido durante un momento clave del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

“Dragon Ball Super: Beerus” se emite en Japón a las 11:15 p.m., a través de Fuji TV.

Sin embargo, en el streaming internacional, el lanzamiento del episodio 3 de la serie acata el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 25 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 25 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 25 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 25 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 25 de octubre España 6:00 p.m. del domingo 25 de octubre

Importante: debido al alto número de usuarios durante el estreno, Crunchyroll podría presentar interrupciones momentáneas, problemas de carga o dificultades para acceder al capítulo a la hora exacta.

Por ende, si ocurre alguno de estos inconvenientes, se recomienda esperar unos minutos y volver a ingresar a la aplicación o al sitio web oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la principal plataforma para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, ya que cuenta con los derechos para emitir el anime en simultáneo en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y algunos territorios de Asia.

Entonces, para acceder al episodio 3 del show televisivo sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que Netflix, Disney+ y HBO Max también sumarán el capítulo a sus catálogos en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas, pero recién estará disponible días después de su estreno original en Japón.

Vegeta es el icónico Príncipe de los Saiyajin de la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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