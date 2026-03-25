El final de “Fire Force” está cada vez más cerca. Después de las batallas contra los doppelgangers, la victorias de Tamaki Kotatsu, Shinmon Benimaru y el resto, la victoria fundamental de Arthur, la guerra final contra los White-Clad y el comienzo del Gran Cataclismo ha llegado. Por lo tanto, los protagonistas del anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo tienen una ardua misión que completar. ¿Lograrán su objetivo? ¿Qué deben sacrificar? ¿Qué es lo que ya no se puede cambiar? ¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo?

En “Despair Saintess” (“La Santa de la desesperación”) (3x23), Shinra y Sho se enfrentan a Haumea en Adolla, donde ella afirma que la humanidad secretamente desea la muerte. Tras asesinar a dos aliados ante sus ojos, los hermanos la atacan, pero misteriosamente no logran asestarle ningún golpe.

Finalmente, pueden ver a la verdadera Haumea y no se parece en nada a la chica enérgica y extraña que vieron en capítulos anteriores. Ella busca destruir el mundo con fuego para acabar con todo sufrimiento para siempre. Haumea logra provocar a Shinra con una visión del Capitán Obi siendo asesinado.

Shinra y Sho Kusakabe se enfrentaron a Haumea en el episodio 23 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 24

El vigésimo cuarto episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 27 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 24?

Los últimos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 24?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 24

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 24?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Answer”, episodio 24 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, el avance y las imágenes previas muestran que el enfrentamiento de Shinra y Sho contra Haumea llega a un punto crítico. Tras no haber podido asestar ningún golpe físico, los hermanos Kusakabe continúan su lucha.

Mientras tanto, el mundo físico se enfrenta a una destrucción inminente, la humanidad lucha por sobrevivir a las llamas, y otros personajes clave lidian con sus propias batallas.

¿Qué pasará con Haumea en el episodio 24 de la tercera y última temporada de "Fire Force"? (Foto: David Production)

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