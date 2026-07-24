Tras la conclusión del arco de Egghead en diciembre de 2025, los fanáticos de “One Piece”, popular y longevo anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, debieron esperar tres meses para ver más aventuras de Luffy y su tripulación de los Piratas Sombreros de Paja. En abril de 2026, la serie regresó con el arco de Elbaph, donde los protagonistas llegan a la legendaria tierra de los gigantes, se reencuentran con viejos conocidos, conocen al enigmático príncipe Loki y descubren secretos históricos sobre el mundo y el Siglo Vacío.

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Sin embargo, el regreso también incluyó un importante cambio: luego de más de dos décadas de emisiones semanales casi sin interrupciones, se anunció que a partir del 2026 solo se estrenarán 26 capítulos por año. En ese momento, se especuló que estos episodios se dividirían en dos partes, pero eso fue descartado cuando se publicó el calendario completo.

Después del estreno del capítulo especial protagonizado por Nami, “One Piece Heroines”, que se emitió el domingo 5 de julio, “One Piece” retomó su emisión semanal, así que si no se produce otro cambio, terminará la primera semana de octubre.

Nami, la navegante de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, en una escena del episodio 1169 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”?

Aunque los fans de “One Piece” pueden ver cada nuevo episodio del arco de Elbaph en Crunchyroll casi al mismo tiempo que el público japonés, y en Netflix unos días después, únicamente tienen la opción de disfrutarlo en su idioma original y con subtítulos. Por lo tanto, algunos se preguntan ¿cuándo llegará el doblaje de los nuevos capitulos?

El 23 de julio de 2026, Crunchyroll anunció que comenzará a transmitir el doblaje en inglés del arco de Elbaph este otoño (primavera para el Hemisferio Sur) en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Aún no se ha revelado la fecha exacta en la que los usuarios de la popular plataforma de streaming podrán ver los últimos episodios de “One Piece” con doblaje en inglés, pero se espera que sea en septiembre. Tampoco se ha revelado la fecha del lanzamiento del doblaje en español.

Por lo pronto, puedes ver los capítulos del arco de Elbaph con el audio original en japonés (con voces oficiales de Toei Animation) y subtítulos en español (América Latina y España), Inglés y Portugués (Brasil).

El doblaje de Elbaph Arc de "One Piece" se transmitirá en Crunchyroll en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (Foto: Toei Animation)

REPARTO DE VOCES EN INGLÉS DE “ONE PIECE”

Monkey D. Luffy: Interpretado por Colleen Clinkenbeard.

Roronoa Zoro: Interpretado por Christopher R. Sabat.

Nami: Interpretada por Luci Christian.

Usopp: Interpretado por Sonny Strait.

Sanji: Interpretado por Eric Vale.

Tony Tony Chopper: Interpretado por Brina Palencia.

Nico Robin: Interpretada por Stephanie Young.

Franky: Interpretado por Patrick Seitz.

Brook: Interpretado por Ian Sinclair.

Luffy vistiendo un casco vikingo y Zoro llevando gafas y un traje verde en el capítulos 1169 del anime "One Piece", que se estrenó el 12 de junio (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll se encarga de la distribución internacional de “One Piece”. Por lo tanto, cada episodio llega el mismo día en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Mientras que en Netflix, los nuevos capítulos llegan casi una semana después de su estreno en Japón. Por lo tanto, para ver el arco de Elbaph necesitas una suscripción a alguna de esta plataformas de streaming.

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