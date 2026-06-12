Varias personas haciendo cola para recibir alimentos gratis en un punto de entrega en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Varias personas haciendo cola para recibir alimentos gratis en un punto de entrega en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Debido al aumento del costo de vida, a muchas personas y familias ya no les alcanza el dinero para preparar comida para sus seres queridos, lo que genera mucha preocupación. Por fortuna, si vives en Illinois podrás . Aunque esta iniciativa está pensada especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede . A continuación, te contamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes acudir.

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Son varios puntos de distribución de alimentos en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Son varios puntos de distribución de alimentos en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 12 AL 14 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 12 al domingo 14 de junio.

ENTREGA VIERNES 12 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 12 de junio:

NombreDirecciónCiudad, ZIPTeléfonoHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street, Lincoln Hall 224Danville, IL 618329:00 AM - 3:00 PM
Peoria Friendship House800 NE Madison AvePeoria, IL 616039:00 AM - 3:00 PM
Salvation Army Family Services (Soup Kitchen)417 NE AdamsPeoria, IL11:30 AM - 1:00 PM
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor PlPeoria, IL 61605309-655-15789:00 AM - 3:00 PM
St. Vincent DePaul Pekin706 Court St.Pekin, IL 615548:30 AM - 11:00 AM
Despensa de Alimentos Multicultural de Peoria2610 W Nebraska AveWest Peoria, IL 616046:30 PM - 7:30 PM
Ciudadela del Ejército de Salvación (Despensa de Alimentos)2903 W NebraskaPeoria, IL 61604309-682-88869:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Luterana Redeemer6801 N Allen RoadPeoria, IL 616149:00 AM - 11:00 AM
Despensa de Alimentos Heartland1500 W Raab Road SCB2400Normal, IL 617618:30 AM - 4:00 PM
Despensa de Alimentos School Street211 N School StreetNormal, IL 617614:00 PM - 6:00 PM
Despensa de Alimentos St. Mary’s140 N 2nd AveCanton, IL 61520309-647-14738:30 AM - 10:30 AM
Despensa de Alimentos Mission of Hope1102 State Route 97Havana, IL 6264410:00 AM - 12:00 PM
Despensa de Alimentos Comunitaria Streatorland210 N Wasson StStreator, IL 61364815-673-36889:00 AM - 10:30 AM

ENTREGA SÁBADO 13 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 13 de junio:

NombreDirecciónCiudad, ZIPTeléfonoHorario
Bibleway COGIC460 N ChestnutPulaski, IL 6296410:00 AM - 2:00 PM
DACC Food Pantry2000 East Main Street, Lincoln Hall 224Danville, IL 618329:00 AM - 3:00 PM
Community Harvest1901 S Fourth AveMorton, IL 6155010:00 AM - 12:00 PM
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE MadisonPeoria, IL 6160311:00 AM - 1:00 PM
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon RoadMetamora, IL 615489:00 AM - 12:00 PM
First United Methodist116 PerryPeoria, IL 6160311:30 AM - 1:00 PM
East Bluff Community Center512 East Kansas StPeoria, IL 616038:30 AM - 12:00 PM
House of Worship Church1321 W Lincoln AvePeoria, IL 6160510:00 AM - 12:00 PM
Heaven’s View602 W RichmondPeoria, IL 6160611:00 AM - 1:00 PM
Bread of Life Food Pantry2018 W Kellogg AvePeoria, IL 616043:00 PM - 5:00 PM
White Rose Fellowship Food Pan(t)414 S Main StreetBellevue, IL 616044:00 PM - 5:00 PM
Anglican Charities7561 W LancasterBartonville, IL 616079:00 AM - 11:00 AM
St. Vincent de Paul — Bloomington705 N. Roosevelt Ave.Bloomington, IL 61701309-829-96119:00 AM - 11:00 AM
Emmanuel’s Warehouse108 N. AdamsManito, IL 615468:00 AM - 12:00 PM
The Pantry2812 Tractor LaneBloomington, IL 6170410:00 AM - 12:00 PM
Koinonia Food Pantry405 North Washington StreetLacon, IL 61540309-238-12467:00 AM - 12:00 PM
Worn Again Too104 E MainHeyworth, IL 6174510:00 AM - 3:00 PM
Henry Community Food Pantry1301 2nd StHenry, IL 61537309-364-25568:00 AM - 10:00 AM
Livingston Cty Community Pantry420 N Plum StreetPontiac, IL 6176410:00 AM - 12:00 PM
Putnam County Food Pantry103 N Church StGranville, IL 61326815-866-64848:30 AM - 10:30 AM
Fairbury Community Food Pantry510 E Oak StreetFairbury, IL 61739815-867-36429:00 AM - 11:00 AM

ENTREGA DOMINGO 14 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 14 de junio:

NombreDirecciónCiudad, ZIPTeléfonoHorario
Galesburg Rescue Mission Food Pantry547 N Farnham StGalesburg, IL 61401309-343-41517:00–7:20 (desayuno), 12:00–12:20 (almuerzo), 18:00–18:20 (cena)
St. John’s Breadline430 N. 5th St.Springfield, IL 62702217-528-609810:30 AM - 1:30 PM
Table of Life Ministries (Hope of Life Project)2600 S. 5th St.Springfield, IL 627031:00 PM - 3:00 PM
Beardstown Food Pantry121 E 2nd StreetBeardstown, IL 62618217-473-83511:00 PM - 3:00 PM
Friends of Champaign County201 W Kenyon RoadChampaign, IL 61820217-352-79611:00 PM - 3:00 PM
Daily Bread Soup Kitchen116 N First StreetChampaign, IL 6182010:30 AM - 12:30 PM
First Baptist Church of Waverly180 N. Grove StWaverly, IL 62692217-435-76516:00 PM - 8:00 PM (menores de edad)
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer StChannahon, IL 60410773-971-376412:00 PM - 2:00 PM
Dixon Assembly of God933 MeKeel RdDixon, IL 61021815-284-309012:00 PM - 1:00 PM
Cafe on Vine932 W 6th StDavenport, IA 52802563-324-44724:30 PM - 5:30 PM
Wesley’s Table Food Pantry500 N. Cleveland AvenueBradley, IL 60915815-933-79321:00 PM - 3:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 12 al domingo 14 de junio en Chicago, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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