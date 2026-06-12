Debido al aumento del costo de vida, a muchas personas y familias ya no les alcanza el dinero para preparar comida para sus seres queridos, lo que genera mucha preocupación. Por fortuna, si vives en Illinois podrás recibir alimentos gratis del 12 al 14 de junio. Aunque esta iniciativa está pensada especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos sin gastar un solo dólar. A continuación, te contamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes acudir.
HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 12 AL 14 DE JUNIO
A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 12 al domingo 14 de junio.
ENTREGA VIERNES 12 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 12 de junio:
|Nombre
|Dirección
|Ciudad, ZIP
|Teléfono
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street, Lincoln Hall 224
|Danville, IL 61832
|9:00 AM - 3:00 PM
|Peoria Friendship House
|800 NE Madison Ave
|Peoria, IL 61603
|9:00 AM - 3:00 PM
|Salvation Army Family Services (Soup Kitchen)
|417 NE Adams
|Peoria, IL
|11:30 AM - 1:00 PM
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl
|Peoria, IL 61605
|309-655-1578
|9:00 AM - 3:00 PM
|St. Vincent DePaul Pekin
|706 Court St.
|Pekin, IL 61554
|8:30 AM - 11:00 AM
|Despensa de Alimentos Multicultural de Peoria
|2610 W Nebraska Ave
|West Peoria, IL 61604
|6:30 PM - 7:30 PM
|Ciudadela del Ejército de Salvación (Despensa de Alimentos)
|2903 W Nebraska
|Peoria, IL 61604
|309-682-8886
|9:00 AM - 12:00 PM
|Iglesia Luterana Redeemer
|6801 N Allen Road
|Peoria, IL 61614
|9:00 AM - 11:00 AM
|Despensa de Alimentos Heartland
|1500 W Raab Road SCB2400
|Normal, IL 61761
|8:30 AM - 4:00 PM
|Despensa de Alimentos School Street
|211 N School Street
|Normal, IL 61761
|4:00 PM - 6:00 PM
|Despensa de Alimentos St. Mary’s
|140 N 2nd Ave
|Canton, IL 61520
|309-647-1473
|8:30 AM - 10:30 AM
|Despensa de Alimentos Mission of Hope
|1102 State Route 97
|Havana, IL 62644
|10:00 AM - 12:00 PM
|Despensa de Alimentos Comunitaria Streatorland
|210 N Wasson St
|Streator, IL 61364
|815-673-3688
|9:00 AM - 10:30 AM
ENTREGA SÁBADO 13 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 13 de junio:
|Nombre
|Dirección
|Ciudad, ZIP
|Teléfono
|Horario
|Bibleway COGIC
|460 N Chestnut
|Pulaski, IL 62964
|10:00 AM - 2:00 PM
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street, Lincoln Hall 224
|Danville, IL 61832
|9:00 AM - 3:00 PM
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave
|Morton, IL 61550
|10:00 AM - 12:00 PM
|Nannie M. Johnson Community Center
|3201 NE Madison
|Peoria, IL 61603
|11:00 AM - 1:00 PM
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road
|Metamora, IL 61548
|9:00 AM - 12:00 PM
|First United Methodist
|116 Perry
|Peoria, IL 61603
|11:30 AM - 1:00 PM
|East Bluff Community Center
|512 East Kansas St
|Peoria, IL 61603
|8:30 AM - 12:00 PM
|House of Worship Church
|1321 W Lincoln Ave
|Peoria, IL 61605
|10:00 AM - 12:00 PM
|Heaven’s View
|602 W Richmond
|Peoria, IL 61606
|11:00 AM - 1:00 PM
|Bread of Life Food Pantry
|2018 W Kellogg Ave
|Peoria, IL 61604
|3:00 PM - 5:00 PM
|White Rose Fellowship Food Pan(t)
|414 S Main Street
|Bellevue, IL 61604
|4:00 PM - 5:00 PM
|Anglican Charities
|7561 W Lancaster
|Bartonville, IL 61607
|9:00 AM - 11:00 AM
|St. Vincent de Paul — Bloomington
|705 N. Roosevelt Ave.
|Bloomington, IL 61701
|309-829-9611
|9:00 AM - 11:00 AM
|Emmanuel’s Warehouse
|108 N. Adams
|Manito, IL 61546
|8:00 AM - 12:00 PM
|The Pantry
|2812 Tractor Lane
|Bloomington, IL 61704
|10:00 AM - 12:00 PM
|Koinonia Food Pantry
|405 North Washington Street
|Lacon, IL 61540
|309-238-1246
|7:00 AM - 12:00 PM
|Worn Again Too
|104 E Main
|Heyworth, IL 61745
|10:00 AM - 3:00 PM
|Henry Community Food Pantry
|1301 2nd St
|Henry, IL 61537
|309-364-2556
|8:00 AM - 10:00 AM
|Livingston Cty Community Pantry
|420 N Plum Street
|Pontiac, IL 61764
|10:00 AM - 12:00 PM
|Putnam County Food Pantry
|103 N Church St
|Granville, IL 61326
|815-866-6484
|8:30 AM - 10:30 AM
|Fairbury Community Food Pantry
|510 E Oak Street
|Fairbury, IL 61739
|815-867-3642
|9:00 AM - 11:00 AM
ENTREGA DOMINGO 14 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 14 de junio:
|Nombre
|Dirección
|Ciudad, ZIP
|Teléfono
|Horario
|Galesburg Rescue Mission Food Pantry
|547 N Farnham St
|Galesburg, IL 61401
|309-343-4151
|7:00–7:20 (desayuno), 12:00–12:20 (almuerzo), 18:00–18:20 (cena)
|St. John’s Breadline
|430 N. 5th St.
|Springfield, IL 62702
|217-528-6098
|10:30 AM - 1:30 PM
|Table of Life Ministries (Hope of Life Project)
|2600 S. 5th St.
|Springfield, IL 62703
|1:00 PM - 3:00 PM
|Beardstown Food Pantry
|121 E 2nd Street
|Beardstown, IL 62618
|217-473-8351
|1:00 PM - 3:00 PM
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road
|Champaign, IL 61820
|217-352-7961
|1:00 PM - 3:00 PM
|Daily Bread Soup Kitchen
|116 N First Street
|Champaign, IL 61820
|10:30 AM - 12:30 PM
|First Baptist Church of Waverly
|180 N. Grove St
|Waverly, IL 62692
|217-435-7651
|6:00 PM - 8:00 PM (menores de edad)
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St
|Channahon, IL 60410
|773-971-3764
|12:00 PM - 2:00 PM
|Dixon Assembly of God
|933 MeKeel Rd
|Dixon, IL 61021
|815-284-3090
|12:00 PM - 1:00 PM
|Cafe on Vine
|932 W 6th St
|Davenport, IA 52802
|563-324-4472
|4:30 PM - 5:30 PM
|Wesley’s Table Food Pantry
|500 N. Cleveland Avenue
|Bradley, IL 60915
|815-933-7932
|1:00 PM - 3:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 12 al domingo 14 de junio en Chicago, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
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