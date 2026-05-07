Si estás pasando un momento complicado económicamente y tienes que “estirar” el dinero para poder comprar víveres y alimentar a tu familia, hay una buena noticia si te encuentras en San Diego: varias organizaciones entregarán alimentos gratis del viernes 8 al domingo 10 de mayo. Como esos días se habilitarán distintos puntos de reparto, te contamos cuáles son y a qué hora puedes ir. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda con comida, vale la pena revisar las direcciones, los horarios de atención y los documentos que, de requerirse, podrían pedirte para acceder al apoyo.
A diferencia de otros apoyos que se sienten lejanos por tantos papeles y requisitos, en varios de estos lugares de San Diego basta con llegar en el horario indicado, respetar el orden de llegada y, en algunos casos, mostrar una identificación sencilla o un comprobante de dónde vives. Estas jornadas de entrega se sostienen gracias a distintas organizaciones sin fines de lucros y bancos de alimentos que se unen para esta causa, tales como Feeding San Diego, San Diego Food Bank, entre otros.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN DIEGO DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en San Diego, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO
St Vincent De Paul / Father Joe’s Villages
- 3350 E Street San Diego, CA 92102
- De: 12:00 a 14:00
Sorrento Towers Apartments
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 2875 Cowley Way San Diego, CA 92110
- De: 1:30 pm - 3:00 pm
Community Christian Service Agency
- 4167 Rappahannock Avenue San Diego, CA 92117
- De: 9:30 am - 3:30 pm
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Clairemont
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 4741 Mt. Abernathy Avenue San Diego, CA 92117
- De: 9:00 am - 11:00 am
Lutheran Social Services of SoCal Project Hand
- 580 Hilltop Drive Chula Vista, CA 91910
- De: 9:00 a. m. hasta agotar existencias
Heaven’s Windows
- 8848 Troy Street Spring Valley, CA 91977
- De: 9:00 am - 12:00 pm
Victory Resource Center
- 1220 Third Avenue, Suite 1 Chula Vista CA 91911
- De: 10:00 am - 1:00 pm
Journey Community Church
- 8363 Center Drive Suite 6C La Mesa, CA 91942
- De: 9:00 a. m. hasta agotar existencias
Nestor Methodist Church
- 1120 Nestor Way San Diego, CA 92154
- De: 8:00 am - 10:00 am
Hearts & Hands Working Together
- 663 E San Ysidro Boulevard San Ysdiro, CA 92173
- De: 3:00 pm - 5:30 pm
Meridian Baptist Church
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 660 S 3rd Street El Cajon, CA 92019
- De: 1:00 pm - 3:00 pm
North City Church
- 11717 Poway Road Poway, CA 92064
- De: 2:00 pm hasta agotar existencias
The Community Food Connection
- 14047 Twin Peaks Road Poway, CA 92064
- De: 3:00 pm - 6:00 pm
The Church at Rancho Bernardo
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 11740 Bernardo Plaza Court San Diego, CA 92128
- De: 10:00 am - 10:30 am
Community Resource Center
- 650 Second Street Encinitas, CA 92024
- De: 8:30am-2:00pm
Ramona Food & Clothes Closet Incorporated
- 773 Main Street Ramona, CA 92065
- De: 9:30 am - 5:00 pm
North County Food Bank Client Choice Food Pantry
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 2260 Oak Ridge Way Vista, CA 92081
- De: 9:00 am - 12:00 pm.
SDFB North County Food Bank
- 2260 Oak Ridge Way Vista, CA 92081
- De: 9:00 am - 11:45 am y 1:00 pm - 3:15 pm
Potrero Community Center Foundation
- 24954 Potrero Valley Road Potrero, CA 91963
- De: 8:00 am to 9:00 am
ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO
Food Pantry at Chollas View Church
- 904 47th Street San Diego, CA 92102
- De: 10:00 am a 12:00 pm
Ascension Evangelical Lutheran Church
- 5106 Zion Avenue San Diego, CA 92120
- De: 8:30 am - 10:30 am
Upper Room Pentecostal
- 631 12th Street Imperial Beach CA 91932
- De: 9:00 am-11:00am
Jacobs & Cushman San Diego Food Bank
(Solo para adultos mayores, de 60+)
- 9850 Distribution Avenue San Diego, CA 92121
- De: 9:00 am - 11:30 am
Mesa View Baptist Church
- 13230 Pomerado Road Poway, CA 92064
- De: 8:00 am - 11:00 am
ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO
Jewish Family Services of SD
- 8804 Balboa Avenue San Diego, CA 92123
- De: 4:00 pm - 5:30 pm
¿NECESITAS ALIMENTOS DE EMERGENCIA?
El Banco de Alimentos de San Diego y su red de colaboradores comunitarios te ayudan a encontrar un punto de entrega. Solamente debes usar su mapa localizador de alimentos, haciendo clic aquí.
Una vez que esté en la página web, ingrese tu código postal y seleccione los días que mejor se ajusten a tu horario. Puedes refinar o ampliar tu búsqueda seleccionando la distancia de viaje.
Recuerda que antes de visitar un centro de distribución, revisa la descripción de cada uno, donde encontrarás información sobre los tipos de alimentos que se ofrecen, los requisitos de elegibilidad, los cierres y consejos útiles.
Si necesita ayuda con el mapa o tiene alguna pregunta sobre la distribución, llame al Banco de Alimentos al 1-866-350-3663 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
También puedes encontrar la ayuda que necesitas para llenar tu despensa en Feeding San Diego.
