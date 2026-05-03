A pocas horas de iniciar una nueva semana, el estado de Nueva Jersey seguirá reafirmando su compromiso con el bienestar de sus residentes, pues confirmó la entrega de alimentos gratis , programada del 4 al 7 de mayo. De esta manera, los habitantes pueden acceder a productos nutritivos. Para que sepas en qué lugares y horarios se realizará la entrega de estos productos, te invito a leer los siguientes párrafos con total atención.

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Es una buena oportunidad para que recibas alimentos nutritivos sin necesidad de gastar un dólar; es más, si conoces a alguien en situación de vulnerabilidad, puedes avisarle. La finalidad es que aquellos de escasos recursos disfruten de un plato en sus mesas.

La iniciativa es promovida por Community Foodbank of New Jersey , la cual distribuye estos recursos a distintas despensas para que realicen la entrega. Eso sí, es necesario que asistas antes de la hora pactada , ya que podrían registrarse largas colas.

No es necesario que presentes algún documento que acredite tu estatus en Estados Unidos ; al contrario, esta ayuda pretende beneficiar a todos sus residentes, sin importar su situación legal migratoria.

Estas despensas se caracterizan por entregar alimentos altamente nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Houston del 4 al 7 de mayo

A continuación, te mostraré las despensas de las ciudades más destacadas de Nueva Jersey, las cuales son Jersey City y Newark. Presta atención.

LUNES 4 DE MAYO

Despensa Ubicación Horario Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 John F. Kennedy Blvd, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 8:30 a.m. a 4 p.m. Let’s Celebrate 46 Fairview Ave, Jersey City, NJ 07304, EE. UU. 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Our Lady Of Sorrows/Mary House 93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305, EE. UU. 9:30 a.m. a 1 p.m. East Orange Comm. Dev. Corp 381 Cleveland St, City of Orange, NJ 07050, EE. UU. 9 a.m. a 3:30 p.m. United Community Corporation 409 S 18th St, Newark, NJ 07103, EE. UU. 10 a.m. a 2 p.m.

MARTES 5 MAYO

Despensa Ubicación Horario Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 John F. Kennedy Blvd, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 8:30 a.m. a 4 p.m. Faith And Victory Community Service, Inc. 118 Lord Ave, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 11 a.m. a 4 p.m. Let’s Celebrate 46 Fairview Ave, Jersey City, NJ 07304, EE. UU. 8:30 a.m. a 1:30 p.m. East Orange Comm. Dev. Corp 381 Cleveland St, City of Orange, NJ 07050, EE. UU. 9 a.m. a 3:30 p.m. Pleasant Grove Baptist Church 198 Chadwick Ave, Newark, NJ 07108, EE. UU. 10 a.m. a 2 p.m. Liberty Baptist Church 515 Court St, Elizabeth, NJ 07206, EE. UU. 10 a.m. a 1 p.m. Faith and Victory Community Service 118 Lord Ave, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 11 a.m. a 4 p.m. House of Love Soup Kitchen 589-595 Central Ave, Newark, NJ 07107, EE. UU. 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Tu código postal será determinante para que encuentres una despensa cerca a tu hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Despensa Ubicación Horario Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 John F. Kennedy Blvd, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 8:30 a.m. a 4 p.m. Our Lady Of Sorrows/Mary House 93 Clerk St, Jersey City, NJ 07305, EE. UU. 9:30 a.m. a 1 p.m. East Orange Comm. Dev. Corp 381 Cleveland St, City of Orange, NJ 07050, EE. UU. 9 a.m. a 3:30 p.m. United Community Corporation 409 S 18th St, Newark, NJ 07103, EE. UU. 10 a.m. a 2 p.m. Newark Bible Fellowship 30 Randolph Pl, Newark, NJ 07108, EE. UU. 9:30 a.m. a 12 p.m. Nutele Family Services 169 Chestnut St, Nutley, NJ 07110, EE. UU. 11:30 a.m. a 3 p.m. Bethel French SDA Church 188 Union Ave, Irvington, NJ 07111, EE. UU. 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Imani Baptist Church 113 Elmwood Ave, East Orange, NJ 07018, EE. UU. 8 a.m. a 4 p.m. Praise Temple Economic Dev Crp 805-813 S Orange Ave, Newark, NJ 07106, EE. UU. 8 a.m. a 12 p.m.

JUEVES 7 DE MAYO

Despensa Ubicación Horario Zion Cares Community Development Corp. 521 Bramhall Ave, Jersey City, NJ 07304, EE. UU. 8:30 a.m. a 12 p.m. Leaders Without Limits 63 Martin Luther King Dr, Jersey City, NJ 07305, EE. UU. 11:30 a.m. a 3 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 John F. Kennedy Blvd, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 8:30 a.m. a 4 p.m. Currie Woods Tenant Task Force 3 New Heckman Dr, Jersey City, NJ 07305, EE. UU. 11 a.m. a 3 p.m. Good News Bible Mission Church 32 Dales Ave, Jersey City, NJ 07306, EE. UU. 8:30 a.m. a 1 p.m. Good Samaritan Group 1325 Kennedy Blvd, Bayonne, NJ 07002, EE. UU. 9 a.m. a 1 p.m. Nutele Family Services 169 Chestnut St, Nutley, NJ 07110, EE. UU. 10 a.m. a 1 p.m. Salem Seventh-Day Adventist 10 S Oraton Pkwy, East Orange, NJ 07018, EE. UU. 9:30 a.m. a 2 p.m.

Otra alternativa adicional consiste en que ingreses a este ENLACE , el cual te solicitará que ingreses el código postal de la ciudad o el condado que resides; de esa manera, localizarás las despensas más cercanas a tu hogar.

También te recomiendo que te contactes al 2-1-1 para que solicites alimentos gratis. Diciendo las palabras ‘FOOD PANTRIES’ o ‘FREE MEALS’, te mencionarán los lugares y horarios cerca de tu código postal.

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