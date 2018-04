Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó hoy su esperanza en que impere "el sentido común" en las relaciones internacionales después de que el líder de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Rusia para que se prepare para un ataque contra Siria.

"La situación en el mundo se está volviendo cada vez más caótica. Con todo, esperemos que al fin y al cabo impere el sentido común y las relaciones internacionales entren en un cauce constructivo", dijo Putin al recibir las cartas credenciales de varios embajadores en el Kremlin.



Putin, que ha tildado de "inadmisibles" las acusaciones de que el régimen sirio de Bashar al Asad esté detrás de un supuesto ataque químico contra la población civil en la ciudad de Duma, insistió en que la situación en el mundo "no puede no causar preocupación".

Aunque a renglón seguido, en sus primeras manifestaciones desde la advertencia de Trump, expresó su confianza en que "todo el sistema mundial sea más estable y previsible".



"Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a ir, ¡suaves y nuevos e "inteligentes!", amenazó Trump en su cuenta de Twitter.



Trump agregó que Rusia no debería asociarse "con un animal que mata con gas a su gente y disfruta", en referencia al presidente sirio.



En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy que Rusia "no es partícipe de la diplomacia de Twitter".



"Nosotros somos partidarios de posturas serias. Seguimos considerando que lo importante es no dar pasos que puedan perjudicar la situación, ya de por sí frágil", comentó.



Fuente: EFE