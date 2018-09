"Me quedé dormido", responde Trump a duro discurso de Obama en su contra

El ex presidente de EE.UU., Barack Obama, dio un contundente discurso contra el gobierno de su sucesor y criticó al Partido Republicano por no ejercer como un verdadero elemento de control sobre el poder del actual mandatario



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a su predecesor Barack Obama. (Foto: AP) AP