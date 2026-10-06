Ucrania comenzó a instalar redes en los puentes de Kiev, constataron este martes periodistas de la AFP, días después de que Moscú lanzara una andanada de drones contra pasos sobre el río Dniéper.

Esta es la primera vez que se instalan redes de este tipo en la capital ucraniana, una técnica que ya se implementa cerca de las líneas del frente en el este y el sur del país para proteger las rutas de los drones explosivos de pequeño tamaño.

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Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev ha estado bajo la amenaza de ataques contra sus ocho principales puentes viales y ferroviarios.

Pero desde la semana pasada Rusia comenzó a intensificar los bombardeos contra estas infraestructuras, lo que ha provocado cortes de tráfico y enormes atascos en toda la ciudad, donde viven unos tres millones de personas.

Kiev se enfrenta ahora a ataques rusos de una intensidad sin precedentes desde marzo de 2022, al comienzo de la guerra, según un análisis de la AFP basado en cifras del observatorio de conflictos ACLED.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió la semana pasada que la capital se encontraba en una “situación muy dramática” y denunció que “el enemigo está haciendo pedazos” a la ciudad con los ataques contra puentes e infraestructuras energéticas.