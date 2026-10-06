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Resumen

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La instalación de redes antidrones en el Puente Norte de Kiev el 6 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de AFP).
La instalación de redes antidrones en el Puente Norte de Kiev el 6 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Ucrania comenzó a instalar redes en los puentes de Kiev, constataron este martes periodistas de la AFP, días después de que Moscú lanzara una andanada de drones contra pasos sobre el río Dniéper.

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