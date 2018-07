El doble de Luis Miguel nos cuenta cómo es vivir 20 años imitando a 'El Sol'

‘El Sol’ ha vuelto a brillar en Latinoamérica, gracias a la exitosa serie de Netflix cuya primera temporada terminó el fin de semana pasado. Por ello, y ante la ausencia que deja en los miles de fans, decidimos buscar a Andrés Rey, el argentino que desde hace 20 años imita a Luis Miguel y se ha convertido en su doble más famoso.

—¿También se suma a los que lamentan el final de la serie sobre Luis Miguel?

La verdad que sí, estaba muy linda, pero también con la ilusión y esperanza de que salga la segunda parte. Por el lado personal estoy contento porque tengo la posibilidad de ser parte de esa segunda temporada, aunque aún no tengo un contrato. Está en conversación y no me gustaría dar más detalles porque hay muchas cláusulas de confidencialidad.

—¿Cómo ha sido interpretar a Luis Miguel durante los últimos 20 años?

Todo fue muy sorpresivo y cambiante a la vez. Yo no vengo de una familia de artistas ni cantantes. Me tuve que acomodar a las circunstancias. Arranqué desde muy abajo y ahora hago muchísimos eventos privados, debido al parecido con el personaje y el encanto que tiene con la gente.

— ¿Es cierto que tiene 7 presentaciones por semana?

Y a veces más. Puedo tener siete solo un sábado, cinco un viernes y por ahí tres un domingo. Cuando nos acercamos a fin de año hay más presentaciones por fiestas empresariales, despedidas de año, algún casamiento o cumpleaños. Esto tiene un poco de ilusión óptica y buscar el humor. Se sabe que no soy Luis Miguel, pero la magia del artista permite hacer una recreación con los clásicos que lo consagraron en todos estos años.

—Su primer encuentro con Luis Miguel fue en un hotel argentino. ¿Qué recuerda de ese día?

Así es. Me contrataron para hacer el despiste de prensa y fans en el hotel de La Recova, en Palermo. Muchas fanáticas se instalaban en la puerta para sacarse una foto con él o le cantaban hasta tarde. Luis Miguel quería descansar, estar tranquilo, así que le cambiaron de hotel y a mí me hospedaron en ese lugar. Salía y saludaba al público desde los balcones.

—Gracias a usted Luis Miguel le ganó un juicio a la revista “Caras”...

Lo que pasó es que los ‘paparazzi’ se ubicaban en los hoteles frente a donde él se alojaba y utilizaban las cámaras con lentes gigantes para sacar fotos y obtener la primicia. Como yo me encontraba en el hotel simulando ser Luis Miguel me tomaron las fotos y lo sacaron en la tapa de la revista. Eso fue en 1996. Sé que la revista perdió el juicio, pero yo no tuve nada que ver, solo hacía mi trabajo.

—Usted quería ser ingeniero, ¿cómo acabó interpretando a ‘El Sol’?

Sí, hice colegio técnico, me gustaba la mecánica pero la gente me identificaba mucho con el personaje. Todos me decían: “¡Qué parecido a Luis Miguel! ¡Qué parecido a Luis Miguel!”. Desde los 15 o 16 años viví así.

—¿Cómo hizo con la voz?

Sus tonos altos y sus registros fueron lo más complicado. Me tuve que preparar bastante, igual que con la vestimenta, la forma de caminar, de actuar, sus movimientos, su comportamiento escénico. Debía adoptar todos. Aunque no siempre canto en vivo porque viajo mucho y descanso muy poco.

—¿En algún momento abandona el personaje?

Es imposible andar las 24 horas como Luis Miguel, no sería sano. Yo actúo cuando me toca un show. El quiebre entre la persona y el personaje lo tengo bien claro.

—¿La crisis de los últimos años de Luis Miguel repercutió en sus shows?

No, no me afectó en nada. A mí me seguían contratando en eventos para cantar, he participado en programas de televisión. Por mi parte, fuera del personaje, estuve en el cine argentino y en una producción para Colombia junto al ‘Pibe’ Valderrama. Sobre la crisis, lo que dice el entorno, porque Luis Miguel nunca me lo contó directamente, si hubo una crisis fue por juicios, incumplimientos de contratos, no adaptarse a los tiempos, como sí lo hicieron otros cantantes. Él se fue encerrando en un mundo muy ermitaño, no abrió un nuevo mercado con una nueva generación. Hoy por hoy, con la serie, Luis Miguel se reinventó.

—¿Cómo es Luis Miguel detrás del personaje?

Es una persona muy sencilla, muy educada y un excelente profesional. Pero ha tenido una enorme exposición desde muy chico, por ahí hay cierto cansancio y muchos aprovechadores. Por eso tiene poca tolerancia. Es un chico reservado, solo le gusta cantar y por ahí detecto cierto grado de timidez también.

—¿Luis Miguel? ¿Tímido?

Yo lo veo así, tímido, respetuoso y no le interesa más que cantar.

—¿Reemplazó a Luis Miguel en un show en San Luis, Argentina, en el 2010?

Te seré 100% sincero, estuve en San Luis, en los camerinos. Luis Miguel hace entradas y salidas en sus shows, en una de esas salidas una periodista fue a entrevistarlo, pero vio que él entraba por una puerta y yo salía por otra. Se me acercó, me dijo que no era Luis Miguel y no supe qué decirle. Más no puedo contar porque firmé un contrato de confidencialidad.

— ¿Cuántos contratos de confidencialidad has firmado en total por interpretar a Luis Miguel?

​Varios. No podría decir con exactitud cuántos. [Piensa] Más de diez, seguro.

— Con el parecido que tiene, salir a la calle no debe ser nada fácil...

​Sí, hace muy poquito hice una nota para la TV de Chile donde me pidieron viajar caracterizado para ver la reacción de la gente. Incluso fuimos en la misma van que usó Luis Miguel cuando se presentó en Viña del Mar. El tumulto fue tan grande que no me dejaban ni caminar, todo está en Internet

—¿Qué es lo más raro que le pasó caracterizándolo?

Muchísimas cosas. Desde estar en escenarios muy importantes hasta cantar en reuniones privadas para esposas de presidentes. Incluso tuve ofertas de mujeres que querían estar conmigo por la ilusión de estar con Luis Miguel [risas]. Algunas veces aceptaba y otras no.

Andrés Rey

Andrés Rey

​Doble de Luis Miguel

​Soy un poco menor que ‘El Sol’ de México. He tomado muchos cursos para estar al nivel, pero interpretar a Luis Miguel es como ser un futbolista, no puedes dejar de entrenar. Pueden conocer sobre mí en www.dobledeluismi.com.