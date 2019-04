Dos hijos de un millonario: qué se sabe de los autores de la masacre en Sri Lanka

Mientras las autoridades de Sri Lanka investigan los atentados del domingo de Pascua, han ido saliendo algunos detalles sobre quiénes eran los presuntos atacantes y el supuesto cabecilla.

Según las primeras pesquisas, fueron nueve personas las que detonaron las bombas en tres iglesias cristianas, cuatro hoteles de lujo y un barrio residencial de distintas ciudades de la isla.

►Zahran Hashim, el islamista radical detrás de los atentados en Sri Lanka



►Terroristas suicidas de Sri Lanka eran de clase media-alta y con estudios superiores



►El momento en que un terrorista suicida de Sri Lanka llega a la iglesia de San Sebastián



La cifra de muertos fue recalculada a la baja a 253 muertos (aunque las autoridades llegaron a decir que eran 359).

Ocho de los sospechosos fueron identificados. La mayoría provenía de familias de "clase media o media alta" que habían recibido buena educación.

De estos, dos eran hijos del millonario Mohammad Yusuf Ibrahim, un conocido comerciante de especias que vive en la capital del país, dijeron fuentes de la policía local a la BBC.

Uno de los hijos detonó sus explosivos en el hotel Shangri-La mientras varios huéspedes se servían el desayuno.

Uno de los objetivos de los atacantes fue el hotel de lujo Shangri-La, en Colombo, capital de Sri Lanka.

El otro perpetró el ataque en el restaurante del hotel de lujo Cinnamon Grand, que se encuentra a corta distancia.

La policía arrestó al padre de ambos.

Además, una de las nueras del empresario detonó explosivos durante una redada policial en la villa de la familia, el domingo, aparentemente para evitar ser detenida.

¿Qué más se sabe de los implicados?

Estudios en el extranjero

El contexto de la familia del comerciante es similar a la descripción que las autoridades dan de los supuestos autores de los ataques.

La mayoría era "bien educada, bastante independiente económicamente y sus familias gozan de estabilidad financiera", dijo el viceministro de Defensa, Ruwan Wijewardene, en una conferencia de prensa el miércoles.

Otro de los presuntos suicidas estudió en Reino Unido.

Inicialmente, las autoridades de Sri Lanka dijeron que los ataques habían dejado 359 muertos, pero el jueves redujo la cifra a cerca de 253.

Abdul Latif Jamil Mohammed estuvo en Londres entre el 2006 y 2007 para estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Kingston, pero no obtuvo el título, dijo a la BBC un alto funcionario del Servicio Civil de Reino Unido.



Pero la universidad dijo que no podía confirmar esa información, según la agencia de noticias Press Association.

Luego estudió en Australia, antes de regresar a Sri Lanka, según confirmó el jueves el primer ministro del país, Scott Morrison.

Presunto cabecilla

El predicador islamista Zahran Hashim es sospechoso de ser el cabecilla del grupo de atacantes.

Pero la policía no sabe si él mismo detonó alguna bomba o si sigue en libertad.

Zahran Hashim no era muy conocido en Sri Lanka hasta esta semana.

El hombre, de unos 40 años, parece ser el hombre aparece en un video del Estado Islámico que se publicó después de que el grupo se atribuyera los atentados.

En la grabación, quien parece ser Hashim juralealtad a Abu Bakr al-Bagdadi, líder del Estado Islámico.

El gobierno de Reino Unido cree que es muy probable que el Estado Islámico esté relacionado con los ataques, aunque no está claro que papel habría tenido.

Se sabe que unos 32 ciudadanos de Sri Lanka se han unido a Estado Islámico en Irak y Siria.

La comunidad musulmana de Sri Lanka dijo que había advertido a las autoridades sobre Hashim hace algunos años, cuando publicó varios videos en YouTube criticando a los no creyentes.

"Era un hombre solitario y radicalizaba a los jóvenes", dijo Hilmy Ahamed, vicepresidente del Consejo Musulmán de Sri Lanka, a la agencia de noticias AFP.

Pero "nadie pensó que estas personas eran capaces de llevar a cabo un ataque de tal magnitud", agregó.

La hermana de Hashim dijo a la BBC que se había enterado de sus acciones a través de los medios de comunicación.

"Incluso por un momento, nunca pensé que él haría algo así", sostuvo.

"Deploro profundamente lo que ha hecho. Aunque sea mi hermano, no puedo aceptarlo. Ya no me importa lo que sea de él".