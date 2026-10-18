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Cómo entender el Congreso peruano

“En los últimos años, el núcleo de la inestabilidad política del país ha surgido del transfuguismo y amateurismo parlamentarios”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada vez que intento explicar el funcionamiento de la política peruana a un extranjero, le sugiero partir de la siguiente premisa: las dos características principales de los políticos peruanos son la traición y el amateurismo. Estos suelen traicionarse entre sí: un vicepresidente complota contra su titular para reemplazarlo, el miembro de una bancada busca migrar a otra al primer desencuentro con su colectivo, etc. Por ejemplo, en los cinco años del último legislativo unicameral, 57 parlamentarios cambiaron de grupo al menos una vez (seis lo hicieron tres veces, y uno, hasta cuatro). No solo no hay partidos; no hay lealtades. Además, sin reelección –salvo al nivel congresal y concejos municipales y consejos regionales–, la mirada a largo plazo no existe. Cuarenta y un excongresistas postularon a la reelección en abril pasado; solo 23 mantuvieron una curul. En resumen: deslealtad e inexperiencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.