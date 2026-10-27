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Cómo naturalizar a Juntos por el Perú

“Naturalizar a Juntos por el Perú, es decir, adaptarlo al marco institucional de respeto por la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país [...] tendría que ser la tarea cotidiana de sus socios”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Mario Zapata/GEC)
    (Foto: Mario Zapata/GEC)

    Antes que preocuparse por cuánto vaya a desnaturalizar el Senado los dictámenes de ley que apruebe Diputados, dentro de las competencias de poder y trámite que cada cámara tiene, las bancadas de izquierda en el Congreso tendrían que preguntarse cómo naturalizar a la bancada de Juntos por el Perú en los usos y costumbres políticos, parlamentarios, democráticos y constitucionales del país.

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