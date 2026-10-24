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Cooperar para un futuro mejor

“La experiencia nos demuestra que la cooperación es más efectiva cuando suma capacidades, genera confianza y se orienta a las necesidades de las personas”.

    Rossana Dudziak
    Por

    Coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Hace 81 años, las Naciones Unidas nacieron de una convicción compartida por los países del mundo: que la paz, el desarrollo y los derechos humanos requieren del diálogo, la cooperación y la acción colectiva. Desde entonces, la Organización ha acompañado los esfuerzos de los Estados para prevenir y resolver conflictos por medios pacíficos, enfrentar desafíos comunes como la pobreza, el hambre y las desigualdades, proteger los derechos humanos y brindar asistencia vital a quienes sufren las consecuencias de guerras, desastres y otras crisis.

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    El Proyecto Confianza
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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