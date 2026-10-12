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El gran reto es construir un país

“La crisis que enfrenta el Perú no es solo de pobreza o servicios públicos deficientes. Es, sobre todo, de reconocimiento”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Desde que asumió el gobierno, la presidenta Fujimori ha insistido en que recibió un país debilitado por la improvisación y la corrupción. La afirmación es correcta, pero es difícil entender la sorpresa: los peruanos lo sabemos desde hace años. De hecho, millones lo experimentan a diario en escuelas deficientes, hospitales colapsados, carreteras inconclusas y servicios públicos que no funcionan.

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