El gran reto es construir un país

Desde que asumió el gobierno, la presidenta Fujimori ha insistido en que recibió un país debilitado por la improvisación y la corrupción. La afirmación es correcta, pero es difícil entender la sorpresa: los peruanos lo sabemos desde hace años. De hecho, millones lo experimentan a diario en escuelas deficientes, hospitales colapsados, carreteras inconclusas y servicios públicos que no funcionan.

El Perú es un país que tiene un Estado que es inoperante e indiferente a las necesidades de sus ciudadanos. Cada día, cerca de mil peruanos duermen en los estacionamientos de los hospitales y en las calles aledañas, sobre cartones, con frío y hambre, porque vienen de regiones y no tienen dónde quedarse y necesitan conseguir una cita médica. Llegan a Lima porque en sus regiones no hay especialistas ni hospitales que los puedan tratar. Y, sin embargo, el Perú no es un país pobre, cuyos ciudadanos deban pasar estas penurias. El presupuesto del sector salud aumentó de S/6.000 millones en el 2010 a más de S/28.000 en el 2026. Pero esto no se ha traducido en acceso efectivo: 7 de cada 10 personas que necesitaron atención médica no la recibieron.

En el 2020, cuando llegó la pandemia, el Perú se encontraba en la posición macroeconómica y financiera más sólida de América Latina y terminó siendo el país con la mayor mortalidad del mundo. Los recientes resultados de la prueba PISA nos deberían interpelar. Como el hecho de que solo el 35% de los hogares recibe agua potable con niveles adecuados de cloro y menos del 60% tiene acceso a agua 24 horas del día.

Esta incapacidad del Estado para atender a su población ha dejado un profundo sentimiento de abandono, y como consecuencia el 80% de peruanos se siente agraviado. Por eso, cuando Pedro Castillo obtuvo cerca del 19% de los votos válidos en la primera vuelta, la pregunta no era cómo había convencido a casi tres millones de peruanos, sino por qué tantos ya no confiaban en las alternativas tradicionales. Para quienes votaron por él la respuesta fue muy sencilla: “Porque es pobre como yo y entiende mi realidad”.

La mayoría de peruanos se sienten invisibles y están buscando ser reconocidos. Por eso las candidaturas antisistema funcionan. Cuando el 67% de la población cree que la sociedad está rota, el problema no es solo económico, sino también social. Hablamos mucho de pobreza, ¿pero cuánto entendemos lo que significa? Diez millones de peruanos viven hoy en estas condiciones y sus vidas son invisibles para nosotros.

A ello se suma un fenómeno cada vez más extendido: la insularidad. El 77% de peruanos se muestra reacio a confiar en personas con valores, fuentes de información, visiones sociales o trayectorias distintas a las propias. Y aunque esta tendencia atraviesa a casi todos los grupos sociales, se intensifica en los sectores socioeconómicos más bajos, donde alcanza el 82%. El resultado es una sociedad crecientemente fragmentada en la que el miedo al otro se transforma en desconfianza y la desconfianza, en rechazo. Se deja de ver al diferente como alguien con quien dialogar y se le empieza a percibir como una amenaza.

La crisis que enfrenta el Perú no es solo de pobreza o servicios públicos deficientes. Es, sobre todo, de reconocimiento. Millones de peruanos sienten que han sido ignorados durante demasiado tiempo. Mientras esa sensación persista, la fragmentación social crecerá y las alternativas antisi