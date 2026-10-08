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El ‘Limosnero de Lima’

“La figura [de Mogrovejo] nos recuerda que, en la colonización del Perú y la forja de su identidad y tejido social, la Iglesia fue un protagonista de primer orden”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    Resumen

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    "Toribio Alfonso de Mogrovejo vino a este mundo en Mayorga, un pueblo de España, en 1538, dentro de una familia de la nobleza feudal, que había derivado hacia las letras". Ilustración: El Comercio.
    "Toribio Alfonso de Mogrovejo vino a este mundo en Mayorga, un pueblo de España, en 1538, dentro de una familia de la nobleza feudal, que había derivado hacia las letras". Ilustración: El Comercio.

    Cuatro siglos antes de que Robert Prevost llegase por primera vez al Perú, puso sus pies en estas tierras otro pastor de almas llegado de lejos. Como aquel, tuvo un largo ministerio entre nosotros, desempeñándose como cabeza de la Iglesia peruana entre los años de 1581 y 1606. No llegó a Papa, pero sí a santo, y fue consagrado como tal por el Vaticano en diciembre de 1726. Estamos así a pocas semanas de celebrar el tercer centenario de la canonización de uno de los principales representantes del nutrido santoral de esta tierra, que en estos días pareciera exudar más odios políticos que piedad cristiana.

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