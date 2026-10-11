El Senado en el diván

Durante el más reciente debate de la Comisión de Constitución sobre la bendita delegación de facultades, aparecieron los improperios y espectáculos circenses; la reunión quedó suspendida diez minutos. El senador Iber Maraví afirmó después que otro parlamentario –Francisco Calisto Giampetri– se acercó a “pecharlo” y lo invitó a “arreglarlo afuera”. Toda la escena era decadente. No tienen ni tres meses calentando la curul pero ya tienen su primera reyerta. No han aprobado ninguna ley, pero tienen tiempo de sobra para la procacidad. Las urgencias del país les tienen sin cuidado. Diletantes temerarios.

En “The English Constitution”, Walter Bagehot recordaba que “la cura para admirar a la Cámara de los Lores era ir a verla”; no en una jornada partidaria o ceremonia, añadía, sino en el despacho ordinario de sus asuntos. Si uno quisiera conocer al Senado peruano, dese una vuelta por YouTube y repase los entretelones de esa sesión, donde la cámara “alta y pensante” parecía reducida a una escena de conato de bronca de Copa Perú, donde el presidente de la Comisión de Constitución era incapaz de dirigir el debate, donde hasta hubo una plegaria por la paz que se ensayó como terapia de control de ira entre senadores. Cuántas cosas diría Carl Jung contemplando una sesión del Senado peruano.

Bienvenidos a la bicameralidad. No es perfecta, pero en cualquier país requiere una dialéctica que no existe entre los parlamentarios peruanos. Que se pretende ninguneando a la Cámara de Diputados reduciéndola a mesa de partes. Casi todos parecen carecer todavía de la destreza y la paciencia necesarias para comprender la dinámica bicameral. En aquella misma sesión discutían hasta dónde podía el Senado modificar lo aprobado por Diputados. La bicameralidad no consiste en instalar dos congresos unicamerales que compitan por rehacer cada decisión, sino en organizar una secuencia de iniciativa, revisión y contrapeso. Exige conocer los límites de cada cámara, coordinar tiempos y aceptar que una segunda lectura no supone borrón y cuenta nueva. Sin ese oficio y pericia, van a ser cinco años muy largos de arremetidas y papelones.

No pido que aparezcan Porras Barrenechea o Luis Alberto Sánchez en el debate. Con que solo puedan pronunciar ideas coherentes me basta. Mínimos morales y profesionales. Y que sean buenos, si pueden, como dirían San Felipe Neri. Debe demostrar si aman al país, si tienen algún tipo de ambición histórica, si son conscientes del tiempo de urgencia que les ha tocado vivir, si quieren ayudar a enfrentar a un Niño costero que amenaza con ser descomunal.

Nuestra política conserva una devoción por la nimiedad y menudencia, quién interrumpió, quién gritó, quién debe retirar una palabra. Shakespeare llamó “Mucho ruido y pocas nueces” a una comedia en la que rumores, malentendidos y susceptibilidades producen conflictos mayores que sus causas que bien podría ser la comedia del Congreso peruano hacia los primeros días de octubre.