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El Senado en el diván

“Nuestra política conserva una devoción por la nimiedad y menudencia, quién interrumpió, quién gritó, quién debe retirar una palabra”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Si uno quisiera conocer al Senado peruano, dese una vuelta por YouTube y repase los entretelones de esa sesión, donde la cámara “alta y pensante” parecía reducida a una escena de conato de bronca de Copa Perú, donde el presidente de la Comisión de Constitución era incapaz de dirigir el debate". Foto: Composición ilustrada/Captura
    Si uno quisiera conocer al Senado peruano, dese una vuelta por YouTube y repase los entretelones de esa sesión, donde la cámara “alta y pensante” parecía reducida a una escena de conato de bronca de Copa Perú, donde el presidente de la Comisión de Constitución era incapaz de dirigir el debate". Foto: Composición ilustrada/Captura

    Durante el más reciente debate de la Comisión de Constitución sobre la bendita delegación de facultades, aparecieron los improperios y espectáculos circenses; la reunión quedó suspendida diez minutos. El senador Iber Maraví afirmó después que otro parlamentario –Francisco Calisto Giampetri– se acercó a “pecharlo” y lo invitó a “arreglarlo afuera”. Toda la escena era decadente. No tienen ni tres meses calentando la curul pero ya tienen su primera reyerta. No han aprobado ninguna ley, pero tienen tiempo de sobra para la procacidad. Las urgencias del país les tienen sin cuidado. Diletantes temerarios.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.