El 7 de diciembre del 2022, un tembloroso Pedro Castillo leyó el anuncio: “Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar, en el más breve plazo, a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Fue un flagrante quiebre democrático. Cuando Castillo Terrones pronunciaba el mensaje, ya era un presidente de facto, un burdo dictador.

En su discurso, afirmaba: “La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio del 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio”. Ahora la “única agenda” de la bancada de Juntos por el Perú es precisamente exonerarlo de la condena por el golpe de Estado.

Juntos por el Perú (JP) y Obras presentaron un proyecto de ley que propone amnistiar al golpista y a sus cómplices. El pedido de amnistía incluye a quienes participaron en las protestas.

El ámbito de acción del beneficio argumenta sobre el período del 28 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022. Es decir, todo el gobierno de Castillo Terrones. Por lo mismo, queda preguntarse si saldrían bien librados todos aquellos personajes procesados por actos de corrupción o incluso los prófugos, como Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones.

El debate y discusión del proyecto recae en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Catherin Palomino, persona cercanísima a Castillo.

Lo que debiera ser una iniciativa enviada directamente al archivo tendría a bancadas –que se proclaman ‘demócratas’– indecisas. En la Comisión de Justicia, los diputados de Buen Gobierno no han asumido una postura clara; pareciera que ‘se abstienen’ de opinar.

Tras una declaración de la diputada Rossana Alayza, se podría advertir cuál sería el sentido de su voto en la comisión: “(Castillo) es un preso político y podría estar enfrentando el proceso en libertad; entiendo que no tiene sentencia ni siquiera”. Por si no lo sabe o no lo recuerda, Castillo Terrones cumple una condena mayor de 11 años de cárcel en el penal de Barbadillo, consecuencia del golpe del 2022.

Para Indira Huilca (Ahora Nación), Castillo “ha sido procesado con serias deficiencias en su proceso judicial; creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar”. Siendo que JP y Obras son los autores del proyecto y a ellos se suma el voto favorable de Ahora Nación, con César Holguín como coautor, los votos de la bancada de Buen Gobierno serán fundamentales para aprobar o rechazar este despropósito.

La pregunta es si los diputados de Buen Gobierno quieren demostrar con hechos –no con poses– que son demócratas, o prefieren seguir pervirtiendo su autodenominado “centrismo” y así continuar como furgón de cola de las aventuras radicales de Juntos por el Perú y sus socios.