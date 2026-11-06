La única agenda

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“La pregunta es si los diputados de Buen Gobierno quieren demostrar con hechos –no con poses– que son demócratas”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración/Foto: El Comercio)
    (Ilustración/Foto: El Comercio)

    El 7 de diciembre del 2022, un tembloroso Pedro Castillo leyó el anuncio: “Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar, en el más breve plazo, a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Fue un flagrante quiebre democrático. Cuando Castillo Terrones pronunciaba el mensaje, ya era un presidente de facto, un burdo dictador.

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