El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Castillo busca ahora el “fin de la historia”

“Lo más triste de este infeliz proyecto de Juntos por el Perú, todo un mamotreto político, es que tiene quienes lo suscriben”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por el Caso Ascensos. (Foto: Poder Judicial)
    Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por el Caso Ascensos. (Foto: Poder Judicial)

    La temeridad del expresidente Pedro Castillo por romper el orden constitucional y alterar profundamente la vida del país no parece tener límites.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?