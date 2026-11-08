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Un banco para los amigos

“Santiago Peña, de 47 años, es un reputado economista y un tecnócrata de las finanzas, detalles que podrían tomarse como agravante”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La caída de Santiago Peña se produjo después de un informe del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre la insolvencia del Ueno Bank, cuyos accionistas habían sido socios del exmandatario hasta marzo del 2025. Ueno, que era una financiera menor, adquirió estatus de banco durante su gestión, iniciada en el 2023. Peña nombró presidente del BCP −que debía supervisarlo− al antiguo CEO del Ueno, Carlos Carvallo. La esposa de Carvallo siguió siendo consultora en el banco. Finalmente, el gobierno puso fondos públicos en el Ueno y, desde allí, el dinero fue desviado a compañías allegadas. Peña terminó comprometido hasta el pescuezo.

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