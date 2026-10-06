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Un tratamiento que llegue

“Ese es el desafío que debemos asumir juntos: convertir el acceso oportuno y sostenible en una realidad para todos los pacientes”.

    Ángela Flores
    Por

    Directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Para una persona con cáncer, el tiempo es clave en su tratamiento. Saber qué terapia necesita no basta: lo que importa es recibirla a tiempo y sin interrupciones. Eso depende de decisiones que se toman mucho antes de que llegue a su centro de salud: cuánto comprar, cuándo, con qué recursos y cómo pagar.

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