Durante buena parte de nuestra historia, los grandes desafíos de la salud pública peruana estuvieron asociados a una población joven: mortalidad materna e infantil, desnutrición, enfermedades infecciosas y dificultades para acceder a servicios básicos. Muchos de esos problemas persisten. Pero mientras seguimos intentando resolverlos, el país está cambiando a una velocidad que obliga a prepararnos para otros.

En el 2025, la tasa de fecundidad en el Perú cayó a 1,7 hijos por mujer, por debajo de los 2,1 necesarios para el reemplazo generacional. Al mismo tiempo, vivimos mucho más. La esperanza de vida al nacer pasó de 51 años en 1960 a 78 años en el 2024. El resultado es una población con menos jóvenes en términos relativos y cada vez más adultos mayores. El cambio no es futuro, ya está aquí.

Con la demografía, también está cambiando el perfil del paciente. La carga de enfermedad se ha desplazado hacia las enfermedades no transmisibles: en 1990 representaban el 36% y en el 2019 ya eran el 79%. Con la edad, aumenta la probabilidad de convivir con varias condiciones simultáneamente. Hoy, el 65% de los adultos mayores presenta comorbilidades. El paciente de los próximos años será, por tanto, más crónico y más complejo.

Esto cambia la pregunta que debemos hacernos. Vivir más fue durante décadas una medida indiscutible de progreso. Ahora importa también cómo vivimos esos años adicionales. Frente a una esperanza de vida cercana a los 78 años, la esperanza de vida saludable se sitúa en torno a los 63 años. Son aproximadamente quince años durante los cuales pueden padecer una enfermedad o discapacidad.

Nuestro sistema, sin embargo, sigue organizado principalmente para atender episodios: una consulta, un diagnóstico, un tratamiento, una hospitalización. El paciente que viene requerirá otra cosa. Una persona que convive durante años con hipertensión, diabetes, depresión y dificultades para caminar necesita continuidad y coordinación. En el Perú, el 44,3% de la población mayor de 60 años presenta alguna discapacidad. El objetivo de la medicina ya no puede limitarse a controlar las enfermedades, sino que también debe preservar la capacidad funcional y la autonomía.

Eso obliga a empezar mucho antes de la vejez. Buena parte de la enfermedad y la dependencia que veremos a los 70 años se construye a los 30, 40 y 50: presión arterial, glucosa, sobrepeso, salud mental, alimentación y actividad física acumulan sus efectos durante décadas. Esperar a que aparezca la enfermedad para intervenir resulta demasiado tarde.

Los países que envejecieron antes ya están adaptando sus sistemas. Japón integró salud, prevención, cuidados y soporte social en redes comunitarias para que las personas pudieran envejecer en casa. Corea del Sur creó un seguro público para financiar cuidados de largo plazo. Chile trabaja desde la atención primaria con actividad física, prevención de caídas y estimulación cognitiva para preservar la autonomía. La lógica común es importante: prepararse para el envejecimiento no consiste simplemente en construir más hospitales, sino en conseguir que las personas lleguen a necesitarlos menos.

Para el Perú, eso supone fortalecer la prevención y la atención primaria, integrar especialidades, desarrollar cuidados domiciliarios y de largo plazo, y medir cuánto preservamos la salud y la autonomía, además de cuántas consultas, procedimientos u hospitalizaciones realizamos. Supone también formar profesionales para atender a pacientes con varias enfermedades simultáneas y no únicamente cada diagnóstico por separado.

Y llegamos tarde a esta transformación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que nuestro sistema continúa altamente segmentado y fragmentado, con problemas de coordinación, carencias de personal y dificultades para integrar la atención. Prepararnos para una población más longeva implica tomar decisiones desde ahora sobre atención primaria, recursos humanos, interoperabilidad de la información y financiamiento de los cuidados de largo plazo.

La tecnología puede ayudar enormemente. La inteligencia artificial permitirá procesar información y asistir decisiones; los dispositivos podrán monitorear pacientes fuera del consultorio; la telemedicina acercará especialistas. Pero incorporar tecnología a un modelo que no ha cambiado tampoco resolverá el problema. Digitalizar un sistema fragmentado no lo volverá integrado. La tecnología será realmente transformadora si permite anticipar riesgos, seguir al paciente a lo largo del tiempo y conectar niveles de atención que hoy funcionan por separado.

La demografía, al menos, nos concede una ventaja: nos permite anticiparnos. Sabemos aproximadamente quiénes serán los pacientes que pondrán a prueba nuestro sistema dentro de quince o veinte años porque, en buena medida, ya están entre nosotros. Tienen 40, 50 o 60 años. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si llegan a los 70 y 80 con autonomía o después de décadas de enfermedad mal controlada.