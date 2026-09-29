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El paciente que viene

“Sabemos quiénes serán los pacientes que pondrán a prueba nuestro sistema en quince o veinte años porque, en buena medida, ya están entre nosotros”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Prepararnos para una población más longeva implica tomar decisiones desde ahora sobre atención primaria, recursos humanos, interoperabilidad de la información y financiamiento de los cuidados de largo plazo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Prepararnos para una población más longeva implica tomar decisiones desde ahora sobre atención primaria, recursos humanos, interoperabilidad de la información y financiamiento de los cuidados de largo plazo". Ilustración: Giovanni Tazza

    Durante buena parte de nuestra historia, los grandes desafíos de la salud pública peruana estuvieron asociados a una población joven: mortalidad materna e infantil, desnutrición, enfermedades infecciosas y dificultades para acceder a servicios básicos. Muchos de esos problemas persisten. Pero mientras seguimos intentando resolverlos, el país está cambiando a una velocidad que obliga a prepararnos para otros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.