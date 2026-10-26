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Una lucha transnacional

“La respuesta parte de entender dos pilares: el refuerzo en materia de inteligencia y la aplicación de las prácticas de prevención”.

    Hernán Sifuentes
    Por

    Alcalde de San Martín de Porres

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
    (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
    / MARVIN RECINOS

    Algunos congresistas han criticado el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, el mismo que tiene como objetivo recoger parte de la experiencia y lograr todo el apoyo necesario para combatir la situación de emergencia que afronta nuestro país con la extorsión y el sicariato. No reconocer la importancia de este viaje implica desconocer la realidad que afrontamos, y la necesidad que existe de toda la cooperación internacional para devolver el orden y la tranquilidad a las familias peruanas.

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