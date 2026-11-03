Golpismo contumaz

Casi cuatro años han pasado desde que el expresidente Pedro Castillo fracasó en su intento de subvertir el orden constitucional para impedir que sus actos de corrupción fuesen puestos en evidencia por la justicia, y todavía hay quienes pretenden un trato indulgente hacia él y su arrebato golpista. Desde los que postulaban que había sido “drogado” para pronunciar el mensaje con el que puso en marcha su torpe ‘golpe de Estado’ hasta los que sostienen que aquello fue solo una arenga política frente a un estado de cosas contra el que poco podía hacer, los compañeros de viaje de Castillo no han descansado en todo este tiempo en su afán de conseguir su libertad, argumentando que es un “preso político” y soslayando el hecho de que purga una condena de más de 11 años de cárcel sentenciada por el Poder Judicial. Como se sabe, está a la espera además de lo que pueda resolverse en los otros casos que se le siguen, precisamente, por los actos de corrupción que lo movieron a dar el golpe.

Ahora, desde el Congreso, no menos de 44 diputados están impulsando una amnistía que comprenda a todas las personas que intervinieron en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso golpista del 7 de diciembre del 2022. Los autores de la iniciativa son la diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú (JP) y su colega César Holguín (Ahora Nación), y cuentan con el respaldo de otros 29 diputados de JP y 14 del Partido Cívico Obras. El propósito supuestamente es “contribuir a la pacificación y a la reconciliación […], favoreciendo la convivencia democrática, la cohesión social y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho”. Un absoluto contrasentido, pues es obvio que tal fortalecimiento difícilmente puede conseguirse haciendo la vista gorda frente al intento de traerse abajo la Constitución y el orden que sostiene.

En realidad, claro, estamos simplemente ante el mismo afán político que perseguían Roberto Sánchez y otros candidatos durante la última campaña presidencial: librar a como dé lugar a Castillo de la sanción que pesa sobre él. Lo demás es retórica. Es sintomático, asimismo, que una de las impulsoras de la amnistía sea la diputada Palomino, que, de acuerdo con un reciente informe de “Panorama”, habría sido presionada por el mismísimo exmandatario para contratar personal allegado a él en el Congreso. Lo más preocupante de todo, sin embargo, es el poco compromiso con la democracia que exhiben los parlamentarios que han firmado la moción que comentamos. O, dicho de otra forma, su golpismo contumaz.