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Golpismo contumaz

Juntos por el Perú y sus aliados buscan una amnistía para Pedro Castillo.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Casi cuatro años han pasado desde que el expresidente Pedro Castillo fracasó en su intento de subvertir el orden constitucional para impedir que sus actos de corrupción fuesen puestos en evidencia por la justicia, y todavía hay quienes pretenden un trato indulgente hacia él y su arrebato golpista. Desde los que postulaban que había sido “drogado” para pronunciar el mensaje con el que puso en marcha su torpe ‘golpe de Estado’ hasta los que sostienen que aquello fue solo una arenga política frente a un estado de cosas contra el que poco podía hacer, los compañeros de viaje de Castillo no han descansado en todo este tiempo en su afán de conseguir su libertad, argumentando que es un “preso político” y soslayando el hecho de que purga una condena de más de 11 años de cárcel sentenciada por el Poder Judicial. Como se sabe, está a la espera además de lo que pueda resolverse en los otros casos que se le siguen, precisamente, por los actos de corrupción que lo movieron a dar el golpe.

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