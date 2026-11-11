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El reencuentro más esperado

La llegada del Sumo Pontífice a su patria por elección constituye una oportunidad para reconciliarnos como nación y celebrar lo que somos como país.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    / PABLO PORCIUNCULA

    El Perú recibe hoy a un hombre que, antes de ceñir la mitra de Pedro, sembró en esta tierra la mayor parte de su vida. Robert Francis Prevost llegó en 1985 como misionero agustino a Chulucanas, fue obispo de Chiclayo durante casi una década, administrador apostólico del Callao y ciudadano peruano por decisión propia. Que hoy Prevost regrese como León XIV a la patria que decidió adoptar es un gesto que nos devuelve algo que parecíamos haber extraviado. Nos devuelve la certeza de que el Perú todavía puede ser una tierra de esperanza y que nuestra fe no se agota por las crisis que nos dividen.

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