El reencuentro más esperado

El Perú recibe hoy a un hombre que, antes de ceñir la mitra de Pedro, sembró en esta tierra la mayor parte de su vida. Robert Francis Prevost llegó en 1985 como misionero agustino a Chulucanas, fue obispo de Chiclayo durante casi una década, administrador apostólico del Callao y ciudadano peruano por decisión propia. Que hoy Prevost regrese como León XIV a la patria que decidió adoptar es un gesto que nos devuelve algo que parecíamos haber extraviado. Nos devuelve la certeza de que el Perú todavía puede ser una tierra de esperanza y que nuestra fe no se agota por las crisis que nos dividen.

Cada vez que un Sumo Pontífice llega a nuestro país, esta visita queda atada a un momento difícil. Juan Pablo II arribó en 1985 con el terrorismo asolando Ayacucho, para pedir a quienes habían tomado el camino de la violencia que cambiaran de rumbo. Volvió en 1988, en plena crisis de hiperinflación durante el primer gobierno de Alan García. Casi 30 años después, el papa Francisco aterrizó en nuestro país cuando vivíamos una crisis política de proporciones y nos dejó la certeza de que el Perú es tierra de esperanza.

Hoy llega León XIV en un contexto en el que esperamos los embates de un Meganiño y como sociedad nos encuentra angustiados, fragmentados y enfrascados en disputas que parecen no terminar. Y es por eso que su visita tiene un valor sumamente importante. El itinerario que lo llevará por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa traza la geografía de su historia y, a la vez, la de millones de peruanos cuya vida ha transcurrido haciendo camino en el interior del país.

Estamos ante la visita de la figura más universal, la ocasión pide grandeza, recibirlo con fe, buena organización y el ánimo puesto en lo que nos hermana, y no en lo que nos divide. Esta será la mejor manera de decirle al padre Roberto –como cariñosamente lo llamaban sus feligreses– que su casa lo esperaba con ansias y extrañaba las enseñanzas y sermones que brindó en el país y, especialmente, como lo dijo en su primer mensaje como pontífice, en su “querida diócesis de Chiclayo”.

¡Bienvenido a casa, León XIV!