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Un viaje lleno de fe

El inicio del viaje del papa León XIV hacia Sudamérica representa una promesa de reconciliación y esperanza que culminará en el Perú.

    Editorial El Comercio
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    Foto: Andina
    Foto: Andina

    Hoy se inicia un periplo que, más allá de la importancia de su dimensión diplomática, guarda un hondo significado espiritual para millones de creyentes católicos en Sudamérica. El papa León XIV parte del Vaticano rumbo a Uruguay, Argentina y, finalmente, el Perú, para recorrer 15 ciudades en 11 días de una gira que culminará en nuestra capital.

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