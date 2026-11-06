Un viaje lleno de fe

Hoy se inicia un periplo que, más allá de la importancia de su dimensión diplomática, guarda un hondo significado espiritual para millones de creyentes católicos en Sudamérica. El papa León XIV parte del Vaticano rumbo a Uruguay, Argentina y, finalmente, el Perú, para recorrer 15 ciudades en 11 días de una gira que culminará en nuestra capital.

A bordo del avión papal viaja, entre una treintena de comunicadores de todo el mundo, el editor de la sección Nacional de este Diario, Juan Pablo León, enviado especial que lo acompañará en cada uno de sus vuelos y regresará con él al Vaticano.

La visita del Sumo Pontífice vendrá a derramar sobre el país la paz y la alegría que tanto se echan de menos en tiempos de angustia e incertidumbre previos a un fenómeno de El Niño de gran magnitud. Será una visita que renueve la fe: la fe de los creyentes, pero también la esperanza de una nación que necesita recordar lo que la une. El regreso de Robert Prevost a los lugares donde sembró su vocación como misionero, sacerdote y luego como obispo –Lima, el Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali– es el de un pastor que vuelve a su rebaño.

No es casual tampoco el momento elegido para su visita. El pontífice llega a una región golpeada por la crisis y la fragmentación, y su mensaje apunta justamente a lo opuesto: a tender puentes, escuchar a los más frágiles y recordar a las sociedades la importancia de la solidaridad y la devoción.

Esa devoción ya se siente en las calles: miles de jóvenes preparan la vigilia que compartirán con el Papa, y los fieles aguardan con renovado fervor la multitudinaria misa que se celebrará en la base Las Palmas. El país entero se alista para recibirlo como merece, con la esperanza de que su palabra traiga consuelo a los que sufren y aliento a los que dudan.

La visita de León XIV es una oportunidad de comunión cívica y de reencuentro interior, un respiro que el Perú recibirá como anfitrión agradecido. El periplo que hoy comienza es, en el sentido más profundo, un viaje lleno de fe.