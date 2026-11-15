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¿Y qué tiene el Perú que no tenga Chile?

“La informalidad es, pues, antídoto y veneno; antídoto para que el modelo siga funcionando y veneno para los derechos sociales”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Tantos años mirando al sur con sana envidia. Admirando su modelo de mercado, la solidez de sus tecnócratas, la mesura de su clase política. De hecho, Alan García, nuestro último estadista, planteó el “objetivo fraterno” de superar económicamente al vecino del Pacífico. Corrían los años de su segundo gobierno, y aquello era una meta reiterada, un norte en el horizonte, el motto de su gestión.

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