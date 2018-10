Proyecto Tía María: posición de nuevas autoridades aún es incierta 

Tía María es el segundo proyecto minero más grande de Arequipa –luego de Pampa de Pongo– y el décimo en importancia del país por la inversión prevista para su puesta en marcha (US$1.400 millones). Sin embargo, esta mina, cuya explotación es impulsada por la empresa Southern Perú, no ha tenido un buen panorama político en los últimos años.

Las autoridades de la provincia de Islay, que culminan su gestión este 31 de diciembre, han rechazado la mina. El actual alcalde de Islay, Richard Ale Cruz, es un acérrimo opositor a Tía María. Y de los cinco distritos de la provincia, tres son gobernados por líderes antimineros: Dean Valdivia, por Jaime de la Cruz Gallegos; Punta de Bombón, por José Ramos Carrera; y Cocachacra, por Helard Valencia Juárez.

Estos cuatro alcaldes lideraron las protestas en el Valle del Tambo en el 2015 y hoy afrontan un juicio por el delito de asociación ilícita para delinquir.

— Los que entran —

El escenario para el período 2019–2022 podría ser diferente. La mayoría de las nuevas autoridades municipales elegidas este 7 de octubre no ha mostrado una posición radical contra el proyecto, aunque tampoco a favor.

El electo alcalde de Islay, Edgar Rivera Cervera (Arequipa Transformación), señala que tiene otras prioridades y que Tía María no está en su agenda. En comunicación con El Comercio, dijo que se enfocará en otros sectores.

“La prioridad es la construcción de una represa. Tía María es un tema del Gobierno Central. Yo no fui elegido por mostrar una posición a favor o en contra de la mina. Me eligieron para fortalecer y trabajar en agricultura, pesquería y turismo que es lo que existe en mi provincia, la minería no existe”, afirmó.

“Por último, a quien tienen que convencer de algo, no es a mí, sino a la población del Valle de Tambo”, añadió Rivera a este Diario.

Aunque el próximo alcalde de Islay dice que el proyecto no está en su agenda, la agrupación que lo llevó al poder –Arequipa Transformación– sí tiene una postura al respecto. En su plan de gobierno a la región Arequipa, el candidato Javier Ísmodes (quien pasó a la segunda vuelta electoral) afirma que impulsará Tía María “siempre y cuando [el proyecto] invierta en un fideicomiso de desarrollo integral de Islay”.

El próximo 9 de diciembre, Ísmodes disputará el Gobierno Regional de Arequipa con Elmer Cáceres, quien sí tiene un marcado discurso en contra de la mina.

Respecto de los distritos, la situación es incierta. En Dean Valdivia ganó Richard Ale, el actual alcalde provincial. Y el nuevo burgomaestre de Cocachacra será Julio Cornejo Reynoso (Frente Amplio), quien se opone a la mina. El resto de alcaldes no ha opinado sobre el tema.

— Situación del proyecto —

En el reporte trimestral que Southern Perú entregó a la bolsa de valores, los empresarios indicaron que esperan obtener la licencia de construcción para Tía María antes de que acabe este año. Esta semana el presidente del directorio de Southern, Germán Larrea, informó a “Gestión” que la empresa ha completado el estudio de ingeniería y que están trabajando en conjunto con el Gobierno Peruano para obtener el permiso. Larrea calculó que la vida útil de la mina sería de 20 años.

Por su parte, María Eugenia Salas, vocera de Valle Unido, una división del proyecto Tía María, dijo ayer a El Comercio que desde hace un año han reforzado el acercamiento a la población y que están invirtiendo en proyectos como la contratación de médicos para las zonas de influencia. “Estamos construyendo una mejor relación con la comunidad”, apuntó.

