Flor Pablo sobre link en textos escolares: “La gestión anterior no tomó acciones de control de calidad”

La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, indicó que la gestión anterior no realizó la supervisión y las acciones de control de calidad respectivas a los textos escolares de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica repartidos a los estudiantes que cursan el tercero de secundaria, pues este texto incluye un link de connotación sexual.

"Esta es una situación crítica que supone una gestión anterior. En esa gestión se ha tomado esto de manera muy ligera. No se ha hecho la supervisión respectiva y no se han tomado las acciones de control de calidad que ahora sí nos comprometemos a hacerlas. Pido no exacerbar los ánimos”, añadió.

La titular del Minedu señaló que ya se ejecutaron medidas como el retiro de las personas responsables de esta distorsión, a quienes se les inició un proceso de investigación.

“El problema no es el texto en su conjunto. Aquí hay un link que se ha colocado, no es un tema menor, aquí hay responsabilidades. Ese texto fue elaborado en el 2018 antes que yo llegara. Yo llego y asumo la revisión de textos y efectivamente encontramos esto. Ya hemos tomado las acciones, se ha retirado a las personas que firmaron los plotters de estos materiales”, dijo la ministra.

Asimismo, Pablo Medina señaló que hubo una intención de alterar el contenido del texto Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el 3° grado del nivel secundaria.

“Hay que ser enfáticos, este no es un tema menor, aquí habido una intención de alterar y de poner un contenido que no está permitido para los niños menores. Primero es la responsabilidad y los responsables han sido retirados y se van a iniciar el proceso de investigación”, insistió.

También detalló que ha dispuesto otras medidas para evitar que este contenido llegue a manos de los estudiantes, como el retiro del link que lleva a la página web de la enciclopedia cubana EcuRed, referida a conceptos sobre conducta sexual. Uno de los conceptos que generó más rechazo es el referido al coito anal.



“Otra medida es la instrucción es que a los docentes del 3° año de secundaria deben retirar ese link para que los adolescentes no puedan acceder a esa información. Los libros están en las aulas. Debemos retirar en algunos casos la página o ver una forma, pero las comunicaciones ya fueron dadas a las regiones porque ese link no puede llegar al acceso de nuestros estudiantes”, acotó.



